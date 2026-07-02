Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo, analizó la proyección del flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, quien habló de una inflación de junio menor al 2%, y adelantó qué ocurrirá con el dólar hasta el final de 2026.

El especialista advirtió que el relevamiento de EcoGo arroja un Índice de Precios al Consumidor (IPC) en torno al 1,9% para el sexto mes del año, en un dato que coincide con la estimación oficialista.

“ Los alimentos vinieron mucho más bajos , no tuviste grandes saltos de precios ni shock de precios internacionales", resalto Menescaldi.

La variación final del índice, sin embargo, sí se vería impactada por otros factores que registraron movimientos . “Hubo subas particulares en algunos segmentos: un incremento del salario del empleado de los hogares, que fue del 7%, tuviste un bono de los porteros que te va a impactar, también el aumento de los cigarrillos”, esgrimió para justificar este número final.

Sin embargo, el economista aseveró que “se está viendo una inflación mucho más contenida” que en los meses previos, puesto que “el Gobierno tiene un trabajo detrás, más allá de que buscó planchar el dólar para ayudarlo”.

Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora Eco Go.

Pese a las aspiraciones del Gobierno, Manescaldi afirmó que “no sirve poner el IPC en 0% si se te cae la economía en un 3%”, y proyectó que el índice va a terminar el año “levemente por encima del 30%.

Por último, y poniendo el foco en el precio del tipo de cambio, el especialista advirtió que “el dólar se va a despertar en el segundo semestre”.

¿Cuáles son los motivos? Según Menescaldi, los dólares que vuelvan al sistema financiero van a empujar su cotización, como consecuencia del año electoral que se avecina.