En la sesión de apertura de este viernes, 3 de julio de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1459 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,24% en relación con el día anterior.

En la última semana, el euro frente al dólar subió 0.68%, pero en el último año retrocedió 1.65%, lo que apunta a una tendencia bajista de fondo pese al repunte reciente.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización de la moneda dólar hoy muestra una leve tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este cambio sugiere un aumento en la demanda y una posible recuperación en el mercado.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia podría ser temporal y sujeta a fluctuaciones. Es fundamental monitorear los próximos días para entender si esta alza se mantendrá o si será solo un repunte momentáneo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar ha sido del 4.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 5.54%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.