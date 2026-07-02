La Secretaría de Energía aplicó un cambio definitivo al sistema que asiste en la compra de garrafas. El Gobierno nacional reemplazó el tradicional Plan Hogar por un nuevo formato de subsidio directo y en esta línea de cambios, la principal novedad es que se eliminó el plazo límite para realizar el trámite.

De esta forma, la ventana de tiempo que vencía originalmente quedó sin efecto para siempre. El alta en el beneficio ya no es automática bajo ninguna condición previa. Desde este mes, todas las familias interesadas deben registrarse obligatoriamente para cobrar la asistencia oficial.

¿Por qué cambió la inscripción al Plan Hogar?

El Gobierno decidió dar marcha atrás con la fecha de vencimiento fijada anteriormente. La medida busca dar oportunidades a quienes no llegaron a completar el formulario a tiempo. En la actualidad, el registro permanece abierto de forma permanente para todos los hogares .

Cualquier usuario sin conexión a gas natural puede anotarse en cualquier momento del año. El trámite se gestiona completamente a distancia para facilitar el acceso de la población mediante el portal oficial de subsidios o la aplicación Mi Argentina.

Para cobrar el Programa Hogar, es necesario cumplir con los requisitos de ingresos y vulnerabilidad.

¿Cómo se paga el beneficio ahora?

El subsidio actual otorga una devolución de $ 9593 por cada garrafa de 10 kilos. Las compras deben realizarse en los comercios adheridos que participan del programa nacional. Para recibir el dinero es obligatorio abonar con las aplicaciones, BNA+ o MODO, es decir de forma virtual.

La cantidad de garrafas mensuales devueltas varía según el clima y los meses vigentes. Durante el período de abril a septiembre se subsidian hasta dos unidades por mes . El resto del año el tope máximo de reintegro es de una unidad.

El depósito de la plata se realiza directamente en la billetera digital utilizada previamente. No se exige ser cliente del Banco Nación para operar con la aplicación MODO. El sistema acepta las tarjetas de todos los bancos asociados a la plataforma.

Los requisitos para obtener el subsidio de gas

La condición indispensable para cobrar el beneficio es anotarse formalmente en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, pero además hay otros puntos necesarios: