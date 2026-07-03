La digitalización de la recaudación de pagos recurrentes está acelerándose en la Argentina. El uso de códigos QR integrados directamente en las facturas se consolida como una de las principales tendencias que eligen los usuarios: ya hay más de 940.000 pagos mensuales desde billeteras interoperables, sin necesidad de redireccionamientos ni pasos adicionales.

Los usuarios escanean códigos QR impresos en las boletas. Los tickets promedio ascienden a $ 126.000 y crecen 30% mensual.

Este tipo de soluciones está especialmente orientado a organizaciones que gestionan cobranzas periódicas, como empresas de servicios, utilities, administraciones públicas, entidades financieras, instituciones educativas, organizaciones de salud o modelos de membresía.

Uno de los principales diferenciales es que, una vez integradas, estas herramientas permiten transformar el proceso de recaudación: simplifican la operatoria para las organizaciones; automatizan la conciliación de pagos; reducen tareas manuales; y mejoran la experiencia del usuario final.

Además, permiten eliminar la necesidad de informar bases de deuda a terceros, ya que las empresas pueden generar sus propios códigos QR con la información de cada factura (usuario, período, monto, vencimiento), integrándolo directamente en sus sistemas de facturación.

La expansión de estas soluciones también muestra una adopción federal, con presencia en distintas regiones del país y alto potencial de crecimiento en mercados donde la digitalización de la recaudación aún tiene espacio para desarrollarse. La evolución de los pagos de facturas hacia modelos digitales, simples y sin fricción marca un cambio estructural en la forma en que las organizaciones gestionan su recaudación.

Compañías como Fiserv están impulsando soluciones de recaudación basadas en QR interoperable, que permiten a empresas y organismos incorporar este modelo de manera ágil y escalable.