Cristóbal Colón nos engañó a todos: su llegada a América no fue en tres carabelas como se creía. Foto: Metropolitan Museum / Weebly

Tras más de 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América, se ha revelado que su tripulación no estaba compuesta por tres carabelas como sostienen los libros de historia. Este deber ser considerado un mito que ahora ha sido desmentido.

Es relevante señalar que el explorador, representante de la Corona de Castilla, arribó a la isla de Guanahaní, la cual denominó como San Salvador, el 12 de octubre de 1492, en las presentes Bahamas. Desde ese momento, se generaron controversias sobre su interacción con los indígenas nativos y parte de la historia fue modificada a lo largo de las generaciones.

Desmontando el mito de las “tres carabelas” de Colón: así fue en realidad su tripulación

Uno de los relatos más significativos de la historia es el de las tres carabelas surcando el océano Atlántico: La Niña, La Pinta y La Santa María. Sin embargo, esta narración no se ajusta completamente a la realidad , según indica un artículo de National Geographic.

La expedición partió el 3 de agosto de 1492 desde el Puerto de Palos de la Frontera, en Huelva (España), con tres embarcaciones; sin embargo, solo dos eran carabelas en sentido estricto:

La Pinta y La Niña : estas embarcaciones eran carabelas ágiles y veloces, ideales para exploraciones costeras rápidas. Cada una podía llevar entre 20 y 30 marineros, equipadas con velas latinas que permitían maniobras precisas en aguas desconocidas. La Pinta estaba al mando de Martín Alonso Pinzón y La Niña, de Vicente Yáñez Pinzón.

La Santa María: esta embarcación era una nao, no una carabela. Más grande y robusta, fungía como buque insignia para el transporte de provisiones, una tripulación mayor y para resistir las largas travesías oceánicas. Colón la capitaneó de manera personal.

Cristóbal Colón: mitos desmentidos y misterios de sus cuatro viajes a América (1492-1504)

La existencia de Cristóbal Colón y sus cuatro expediciones a América entre 1492 y 1504 originaron diferentes hipótesis y mitos. A lo largo del tiempo, ciertos relatos se han desmentido, mientras que otros permanecen en el ámbito de lo desconocido.

¿Cristóbal Colón nació en Italia o España? El enigma de su origen

Aunque se le asocia con España por sus viajes bajo la corona de los Reyes Católicos, Colón nació en Génova (Italia) alrededor de 1451.

Fuentes como la Enciclopedia Britannica lo catalogan como explorador italiano, pero su identidad sigue siendo un enigma fascinante.

Sin embargo, hay debates: un estudio genético reciente sugiere que podría haber sido judío sefardí de origen español (posiblemente de Valencia), convertido al catolicismo para huir de la Inquisición.

Cristóbal Colón nos mintió a todos: su llegada a América no fue en tres carabelas como se cree. Wikipedia

Cristóbal Colón no fue el primer europeo en pisar América

Colón destaca por ser el esfuerzo inicial que propició el contacto constante entre Europa y América, dando inicio a la era de la globalización a través del célebre intercambio colombino , que involucró el maíz hacia Europa, caballos a América y reciprocamente.

No fue así. El vikingo Leif Erikson arribó a Norteamérica (probablemente Terranova) en torno al año 1000 d.C., según las sagas nórdicas. Sin embargo, su influencia fue despreciable, careciendo de colonizaciones prolongadas.

Nuevos estudios sobre Colón: legado y debate cultural en historia

Un relato de carácter romántico, difundido en el siglo XVI por el cronista Bartolomé de las Casas. Isabel brindó un apoyo modesto, mientras que la mayor parte del financiamiento provino de banqueros genoveses y florentinos en Sevilla. Hasta Colón contribuyó con más de un tercio de sus propios recursos. No se involucraron joyas reales en esta transacción.

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Este evento resalta el papel crucial que desempeñaron diversas fuentes de financiamiento en la historia, evidenciando no solo la importancia de cada aportación, sino también la naturaleza colectiva de la empresa. La colaboración de distintos actores económicos refleja la complejidad de este proceso histórico y las decisiones que llevaron a la exploración.

Tras la revelación sobre la composición de la tripulación de Colón, se espera que nuevos estudios desentierren más detalles sobre su vida y sus travesías. Historiadores y académicos alrededor del mundo se preparan para revisar archivos y documentos que pueden aportar información adicional sobre su legado y las implicaciones de su llegada al continente.

Además, el interés en la figura de Colón ha aumentado, generando un debate cultural sobre cómo se debe enseñar la historia. La discusión abarca desde las narrativas románticas hasta las interpretaciones más críticas que cuestionan el impacto de sus acciones sobre las poblaciones nativas y la historia de América.

Para el año 1492, la esfericidad de la Tierra contaba con un consenso científico desde la Antigua Grecia, gracias a Eratóstenes. El verdadero debate se centraba en las dimensiones del planeta y la distancia hacia Asia, la cual Colón subestimó en un 25%. Adicionalmente, el motín de la tripulación obedecía a la falta de alimentos y agua en alta mar, no a temores de “caer del borde”.

En consecuencia, si bien la esfericidad era aceptada, la incertidumbre sobre el tamaño terrenal y la escasez de recursos llevaron a conflictos. Esta situación refleja la complejidad de la exploración en aquel tiempo, donde la ciencia y la experiencia se entrelazaban con la ambición y el riesgo.