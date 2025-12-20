Se despide la AUH: serán dados de baja todos los beneficiarios que presenten esta incompatibilidad en el sistema Fuente: Archivo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá una nueva modificación que impactará sobre todos los beneficiarios del programa que está bajo el ala de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y para poder mantener la prestación, se deberán acatar todos los requisitos establecidos por el organismo.

ANSES: qué cambia en el pago de la AUH

Uno de los cambios más relevantes es que ANSES dejó de retener el 20% del monto mensual de la AUH y de la Asignación por Embarazo (AUE). Desde ahora, los titulares comienzan a cobrar el 100% del beneficio todos los meses, sin necesidad de realizar el trámite presencial anual para recuperar el dinero retenido.

Hasta este esquema, solo se pagaba el 80% mensual y el 20% restante se acumulaba hasta la presentación de la Libreta AUH. Con la nueva modalidad, ese mecanismo desaparece, lo que implica un alivio económico inmediato para las familias.

Sin embargo, el cambio vino acompañado de un estricto control de requisitos, que ahora se realiza de manera continua y se analizará por sistema.

Por qué se puede dar la baja de la AUH de ANSES

Aunque la retención mensual ya no existe, la Libreta AUH sigue siendo obligatoria. El punto clave es que ANSES ahora verifica el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación mediante el cruce automático de datos con otros organismos del Estado.

Si el sistema detecta que un niño o niña no cumple con la asistencia escolar, los controles médicos o el calendario de vacunación, esa situación se considera una incompatibilidad.

En esos casos, el beneficio puede suspenderse o darse de baja, incluso sin aviso previo de retención, ya que el control es permanente. Esto, por su parte, significa que cobrar el 100% del monto no garantiza la continuidad del beneficio si no se cumplen los requisitos básicos exigidos por el programa.

Cómo consultar y completar la Libreta AUH para evitar la baja

Para evitar problemas con ANSES y asegurarse de seguir cobrando la AUH, es fundamental controlar el estado de la Libreta AUH de forma digital. El trámite se puede hacer completamente online: