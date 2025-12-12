La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2025 para presentar la Libreta AUH, el trámite obligatorio que habilita el cobro del 20 % retenido durante el año, un monto que en muchos casos supera los $ 600.000.

Quienes no completen la presentación antes de ese día perderán el derecho a cobrar el acumulado anual y podrían ver afectada la continuidad de otros beneficios vinculados a la prestación.

¿Qué es la Libreta AUH y por qué es obligatoria?

La Libreta AUH certifica que cada niño, niña o adolescente cumplió con los siguientes requisitos:

Controles médicos anuales

Calendario de vacunación completo

Asistencia escolar

ANSES exige esta presentación una vez por año. Además, es la única forma de liberar el 20 % retenido cada mes, que se acumula y se paga una vez que la Libreta es presentada y validada.

¿Cuál es la fecha límite para presentar la Libreta AUH 2025?

La fecha límite establecida por ANSES es el 31 de diciembre de 2025.Hasta ese día los titulares podrán cargar la Libreta en Mi ANSES o presentarla de manera presencial sin turno.

Una vez pasado el plazo, el organismo deja de liquidar el monto acumulado durante todo el año.

Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso en Mi ANSES

El trámite puede realizarse de manera digital:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Acceder a la sección “Hijos” y luego “Libreta AUH” para verificar los datos.

Descargar el formulario oficial emitido por ANSES.

Imprimirlo y llevarlo para su firma al centro de salud y a la escuela.

Tomar una foto del documento firmado (en formato JPG, hasta 3 MB).

Subir la Libreta desde la misma plataforma para iniciar la validación.

El sistema notifica por correo electrónico cuando la presentación queda registrada.

¿Cuánto tarda ANSES en pagar el 20 % retenido?

El pago del complemento retenido se acredita entre 30 y 60 días después de la carga de la Libreta AUH, una vez finalizada la verificación correspondiente.

¿Cuánto se cobra por presentar la Libreta AUH en 2025?

Los montos retenidos que ANSES devuelve varían según el tipo de asignación y la zona de residencia.

Montos generales

AUH: $ 188.069

AUH por discapacidad: $ 612.401

Zona desfavorable

AUH: $ 244.491

AUH por discapacidad: $ 796.122

En los casos de discapacidad, el acumulado puede superar los $ 600.000.

Se considera zona desfavorable a la pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Partido de Patagones.

¿Cuáles son los montos de la AUH en diciembre 2025?

Con el aumento del 2,34 % por IPC, los valores de la Asignación Universal por Hijo son los siguientes:

AUH general

Monto: $ 122.492

Retención del 20 %: $ 24.498,40

AUH por discapacidad

Monto: $ 398.853

Retención del 20 %: $ 79.770,60

Zona desfavorable

AUH general: $ 159.263,20

AUH discapacidad: $ 506.653

.