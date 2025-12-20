La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó el calendario de pagos para jubilados y pensionados que corresponde a enero de 2026. Este cronograma se conoció a través del Boletín Oficial y arrancará el viernes 9 de enero hasta el 29.

Esta medida se anunció mediante la resolución 349/2025 y otorgará los haberes correspondientes del primer mes de 2026, según la terminación del DNI del beneficiario.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en enero 2026?

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero.

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero.

Aumento confirmado para jubilados y pensionados en enero 2026

Después de que el INDEC confirmara que la inflación de noviembre fue del 2,5%, desde ANSES informaron que los jubilados y pensionados tendrán un aumento debido a la Ley de Movilidad. Así quedarán los montos para enero junto al bono de $ 70.000: