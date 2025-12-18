El Ministerio de Capital Humano dispuso importantes cambios en el régimen de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo de la ANSES, con el objetivo de simplificar trámites y garantizar el acceso efectivo a los beneficios.

La decisión quedó oficializada este jueves con la publicación de la Resolución 1170/2025 en el Boletín Oficial de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La norma modifica los mecanismos de acreditación de las condicionalidades exigidas para el cobro del 20% del monto que se retiene mensualmente en ambos beneficios y establece un sistema de verificación automática mediante el intercambio de información entre el Ministerio de Salud y la ANSES.

Atención ANSES: confirman cambios en el pago de AUH y Asignación por Embarazo

La modificación más importante para la Asignación Universal por Hijo establece que, cuando la información sanitaria enviada mensualmente por el Ministerio de Salud permita verificar el cumplimiento de los controles médicos y el calendario de vacunación de niños y niñas de hasta 4 años inclusive, el 20% retenido se liquidará de manera automática y mensual, junto con el 80% que se paga habitualmente.

Así lo establece la resolución en su artículo 1°: “Cuando la información remitida mensualmente por el Ministerio de Salud a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permita tener por acreditados los controles sanitarios y de vacunación de los niños y niñas de hasta cuatro años de edad inclusive, el monto reservado se liquidará de forma automática y mensual junto con el 80% del monto de la prestación”.

Para los niños y niñas a partir de los 5 años, se mantiene además la exigencia de certificación de escolaridad en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial.

En los casos en que no sea posible la verificación automática, los titulares podrán presentar la documentación correspondiente ante la ANSES, que definirá los procedimientos administrativos para la liquidación del monto reservado.

Asignación por Embarazo ANSES: ¿cómo cobrar el 20% acumulado?

La resolución también introduce cambios en la Asignación por Embarazo. El 20% acumulado será abonado por la ANSES una vez acreditada la finalización del embarazo -ya sea por nacimiento, defunción o interrupción- y el cumplimiento de los controles médicos de seguimiento.

El artículo 2° de la norma especifica: “El 20% del monto acumulado de la Asignación por Embarazo para Protección Social será liquidado por la ANSES cuando se acredite: (i) la finalización del embarazo mediante la partida o certificado de nacimiento, partida o certificado de defunción, o certificado médico de interrupción del embarazo, según corresponda y; (ii) el cumplimiento de los controles médicos de seguimiento”.

Al igual que en la AUH, el cumplimiento de estas condiciones podrá validarse automáticamente a partir de la información remitida por el Ministerio de Salud. De no contar con esos datos, la titular deberá presentar la documentación respaldatoria ante la ANSES.

Un punto clave es que el texto aclara que el derecho al cobro caducará automáticamente si la acreditación no se realiza dentro de los 12 meses de ocurrido el hecho: “El derecho al cobro del 20% caducará automáticamente si no se acreditare el nacimiento, la defunción o la interrupción del embarazo, dentro de los 12 meses de su ocurrencia”.

Según los considerandos de la resolución, la iniciativa se inscribe en los principios de eficiencia administrativa, simplificación de trámites y garantía de derechos, en línea con la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia.

¿Qué deben hacer los beneficiarios?

Para los titulares de AUH con hijos hasta 4 años

Si los controles médicos y vacunas están al día y registrados en el sistema del Ministerio de Salud, el 20% se cobrará automáticamente sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Para los titulares de AUH con hijos desde 5 años

Además de los controles sanitarios , deberán seguir presentando la certificación de escolaridad para acceder al monto reservado.

Para las titulares de Asignación por Embarazo

Una vez finalizado el embarazo y cumplidos los controles médicos, ANSES liquidará el 20% acumulado. Es fundamental realizar la acreditación dentro de los 12 meses para no perder el derecho al cobro.

En todos los casos, si la información no está disponible en el sistema automatizado, los beneficiarios podrán presentar la documentación correspondiente en las oficinas de ANSES o a través de los canales digitales que el organismo disponga.

