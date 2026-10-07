El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció este martes que la provincia desdoblará las elecciones y el cronograma establecerá el cierre de listas para el 12 de febrero: las primarias se realizarán en abril, mientras que las elecciones generales quedarán para junio.

En consecuencia, las elecciones provinciales se realizarán separadas de las nacionales, establecidas para el domingo 24 de octubre. De este modo, la provincia se anota entre los distritos que priorizan agendas locales y que busca blindar a los mandatarios locales del efecto “arrastre” que pueden imponen las boletas nacionales.

Si bien Santa Fe todavía no formalizó la medida mediante un decreto ni fijó los días exactos de las votaciones, Pullaro confirmó que esos serán los meses en los que se desarrollará el cronograma electoral provincial.

“El decreto todavía no está (firmado), pero no nos vamos a hacer los misteriosos con esto como no lo hicimos nunca”, manifestó el mandatario santafesino en declaraciones radiales.

“Tiene que ser un calendario electoral que aleje las elecciones locales de las nacionales para que el debate no se termine mezclando, como ha sido siempre en la provincia de Santa Fe. Tenemos un límite constitucional. Aunque quisiéramos, no podríamos poner la elección el mismo día en el orden nacional, porque la Constitución (local) nos plantea un plazo determinado que no hay forma de que esos dos plazos puedan ser conjuntos”, argumentó el gobernador en una rueda de prensa.

La decisión de Pullaro generó rechazo por parte de ciertos sectores políticos. Diego Giuliano del Frente Renovador afirmó que las fechas anunciadas forman parte de “un calendario hecho en una oficina sin consultar a nadie”.

Sostuvo que eso provoca “una suerte de apuntamiento en el propio gobierno” y agregó que “se apunan cuando solamente se miran al espejo”.

Por lo tanto, acusó al oficialismo de Santa Fe de “cambiar las reglas de juego con frecuencia” y para concluir, aseveró: “Es indispensable que por lo menos tengamos un diálogo democrático para ponernos de acuerdo en reglas que deben ser esenciales para participar en las próximas elecciones provinciales”.

Qué otras provincias desdoblaron las elecciones

La decisión de Santa Fe se inscribe en una tendencia federal más amplia. Mientras que Tucumán fijó sus comicios para el 9 de mayo y Salta votará entre el 16 y el 23 de ese mismo mes, Misiones evalúa convocar a las urnas en abril o mayo, y Chubut junto a Neuquén analizan hacerlo entre julio y agosto.

Por su parte, Chaco programó su proceso electoral para la segunda quincena de septiembre, Tierra del Fuego debe cumplir con el mandato de votar 90 días antes del recambio institucional, y Mendoza y Corrientes ya confirmaron que desdoblarán, aunque resta definir el calendario definitivo.

Cómo queda el cronograma electoral de Santa Fe

De acuerdo con lo que informó el senador Felipe Michlig días atrás, que replicó El Litoral, estas son las fechas probables de los comicios locales de la provincia:

7 de febrero de 2027 : cierre para inscribir las alianzas electorales.

12 de febrero de 2027 : fecha límite para presentar las listas de candidatos.

18 de abril de 2027 : se llevarán a cabo las PASO en Santa Fe.

13 de junio de 2027: se realizarán las elecciones generales para la elección de gobernador y de los demás cargos provinciales.

Los santafesinos elegirán: gobernador y vicegobernador; senadores departamentales, diputados provinciales, intendentes y concejales.

En el caso de Rosario, también se votarán a los estatuyentes que redactarán la primera carta orgánica de la ciudad autónoma.