Savencia Fromage & Dairy, la compañía láctea francesa y tercera procesadora de leche en el país, anunció el cierre de su planta de El Trébol, radicada en la provincia de Santa Fe. La firma es propietaria de reconocidas marcas como Milkaut e Illolay.

La histórica empresa que data de 1913, y que en 1990 desembarcó en Argentina con la adquisición de las marcas de quesos Santa Rosa, Adler y Bavaria, anunció que procesará sus últimos litros el 31 de marzo de 2027.

Así lo confirmó la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA). Al momento, se evalúa el futuro de los 54 trabajadores que integran la nómina.

Cerrará una histórica fábrica láctea: qué pasará con los 54 trabajadores

Tras confirmarse el cierre de la planta, la compañía confirmó que por el momento ningún empleado será desvinculado de forma inmediata, sino que se buscarán alternativas hasta el cierre definitivo de las operaciones.

Savencia en El Trébol.

Dentro de las opciones, se evalúa que los trabajadores sean reubicados a una de las otras seis plantas que el grupo opera en Santa Fe, radicadas en Arrufó, Bella Italia, Colonia Nueva, San Jerónimo, Las Parejas y Franck.

Sin embargo, está la posibilidad de acordar retiros voluntarios o despidos con indemnizaciones acordes a la legislación vigente.

Qué pasará con la planta de El Trébol

La empresa láctea confirmó que buscará un comprador para las instalaciones de El Trébol aunque la producción continúe hasta el 31 de marzo de 2027.

De acuerdo al delegado de ATILRA en la planta santafesina, Jorge Álvarez, la firma francesa manifestó la intención de buscar inversores que continúen con las instalaciones. “Nosotros apuntamos a que la fuente de trabajo se siga sosteniendo, por lo tanto, que se pueda vender”, sostuvo Álvarez a la prensa local.

Por qué cierra la fábrica

Según lo difundido por medios locales, la compañía aseguró que no se trataría de una crisis financiera, sino de una decisión empresarial relacionada con las condiciones edilicias y la escala de funcionamiento de esta planta, que no se adecuaría a los estándares internacionales de operación.

En este marco, la empresa analiza redistribuir los volúmenes de la producción entre las otras plantas del grupo en Santa Fe.

Savencia incorporó la planta de El Trébol en 2023, cuando adquirió Ilolay y los activos de Sucesores de Alfredo Williner. La operación permitió al grupo francés ampliar considerablemente su presencia en la industria láctea argentina.