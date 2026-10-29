En esta noticia Ronda de negocios en Santa Fe

El ministro de Economía Luis Caputo participó este jueves de la apertura de la primera Ronda de Negocios RIGI, en Santa Fe. Allí, fue contundente sobre las nuevas inversiones en el país y aseguró que la Argentina “ya no va a tener problemas de tipo de cambio”.

En su discurso, Caputo precisó que, hasta ahora, ingresaron u$s 210.000 millones gracias al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). “No podemos movernos ni un centímetro de este camino”, destacó y elogió al presidente Javier Milei, a quien consideró “un faro en el mundo” .

Por otra parte, anticipó que, con los proyectos de inversión ya confirmados, se proyecta generar 250.000 empleos formales.

Ronda de negocios en Santa Fe

Además de la participación del ministro de Economía, estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los gobernadores de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Salta y San Juan.

El encuentro se realiza en La Fluvial y reúne a representantes de 43 grandes proyectos de minería, energía e infraestructura y a cerca de 1800 Pymes y proveedores de todo el país.

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