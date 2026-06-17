Salud suscribió un convenio de colaboración con Capital Humano, integrando los circuitos administrativos de las universidades, la Secretaría de Educación y la autoridad sanitaria nacional.

El Ministerio de Salud oficializó este miércoles una medida clave para actualizar la forma de acceder a la Matrícula Nacional a los profesionales. Mediante la Resolución 674/2026, se establecieron dos sistemas alternativos, con el objetivo de agilizar el registro de los profesionales y facilitar su inserción laboral.

La principal novedad es la creación del “Sistema de Trámite Automático de los Profesionales de la Salud”. Permite que los nuevos egresados gestionen su matrícula de forma simultánea con la expedición de su título de grado. Cómo funcionan estos nuevos mecanismos.

Nuevo sistema para acceder a la matrícula en Salud: cómo funciona

La cartera de Salud suscribió un convenio de colaboración institucional con el Ministerio de Capital Humano, integrando los circuitos administrativos de las universidades, la Secretaría de Educación y la autoridad sanitaria nacional.

A partir de ahora, los profesionales alcanzados por la normativa podrán optar entre dos vías:

Trámite Automático: el profesional puede elegir esta opción al momento de iniciar la solicitud de su título ante la institución universitaria, siempre que esta haya adherido al sistema. Trámite Personal: se mantiene la vía tradicional para quienes ya poseen su título o cuyas casas de estudio aún no cuenten con el convenio. Este se realiza a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

La normativa crea el “Sistema de Trámite Automático de los Profesionales de la Salud”.

La nueva normativa alcanza al siguiente listado de profesionales de grado:

Análisis clínicos

Asistente dental

Auxiliar de anestesia

Auxiliar de enfermería

Auxiliar de laboratorio

Auxiliar de odontología

Auxiliar de radiología

Bioquímico

Citotécnico

Enfermero

Farmacéutico

Instrumentador quirúrgico

Licenciado en instrumentación quirúrgica

Licenciado en producción de bioimágenes

Licenciado en enfermería

Licenciado en fonoaudiología

Licenciado en kinesiología

Licenciado en nutrición

Licenciado en obstetricia

Licenciado en psicología

Médico

Musicoterapeuta

Obstétrico

Odontólogo

Óptico técnico

Profesiones de análisis clínicos

Técnico en hematología

Técnico en hemoterapia

Técnico en ortesis y prótesis

Técnico en prótesis dentales

Técnico industria de los alimentos

Técnico superior en esterilización

Terapista ocupacional

Técnico en anestesia

Técnico en laboratorio

Técnico en radiología

Técnicos en prácticas cardiológicas

Profesionales sin autorización para ejercer

Esta medida se suma a otras recientes que tomó el Gobierno para la desregulación del sector.

El Gobierno aclaró que esta simplificación no implica una delegación de competencias . El control registral y el otorgamiento de la matrícula seguirán bajo la órbita exclusiva del Ministerio de Salud, asegurando el cumplimiento de los requisitos vigentes.

La desregulación del sector

Esta medida se suma a otras recientes que tomó el Gobierno para la desregulación del sector. En esa línea, la normativa recuerda que, desde fines de 2024, la credencial digital única y obligatoria ya no tiene fecha de vencimiento , eliminando el trámite periódico de renovación.

Además, se ratificó que la matrícula nacional emitida bajo estos estándares es suficiente para que los profesionales se desempeñen en cualquier organismo o institución del Estado, sin importar su ubicación geográfica.

Con el nuevo sistema, el Ministerio de Salud busca promover “esquemas más ágiles y eficientes que reduzcan cargas burocráticas y faciliten el acceso a los servicios de salud”, optimizando los tiempos de respuesta tanto para el profesional como para el sistema sanitario en su conjunto.