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El Ministerio de Salud oficializó este miércoles una medida clave para actualizar la forma de acceder a la Matrícula Nacional a los profesionales. Mediante la Resolución 674/2026, se establecieron dos sistemas alternativos, con el objetivo de agilizar el registro de los profesionales y facilitar su inserción laboral.
La principal novedad es la creación del “Sistema de Trámite Automático de los Profesionales de la Salud”. Permite que los nuevos egresados gestionen su matrícula de forma simultánea con la expedición de su título de grado. Cómo funcionan estos nuevos mecanismos.
Nuevo sistema para acceder a la matrícula en Salud: cómo funciona
La cartera de Salud suscribió un convenio de colaboración institucional con el Ministerio de Capital Humano, integrando los circuitos administrativos de las universidades, la Secretaría de Educación y la autoridad sanitaria nacional.
A partir de ahora, los profesionales alcanzados por la normativa podrán optar entre dos vías:
- Trámite Automático: el profesional puede elegir esta opción al momento de iniciar la solicitud de su título ante la institución universitaria, siempre que esta haya adherido al sistema.
- Trámite Personal: se mantiene la vía tradicional para quienes ya poseen su título o cuyas casas de estudio aún no cuenten con el convenio. Este se realiza a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).
La nueva normativa alcanza al siguiente listado de profesionales de grado:
- Análisis clínicos
- Asistente dental
- Auxiliar de anestesia
- Auxiliar de enfermería
- Auxiliar de laboratorio
- Auxiliar de odontología
- Auxiliar de radiología
- Bioquímico
- Citotécnico
- Enfermero
- Farmacéutico
- Instrumentador quirúrgico
- Licenciado en instrumentación quirúrgica
- Licenciado en producción de bioimágenes
- Licenciado en enfermería
- Licenciado en fonoaudiología
- Licenciado en kinesiología
- Licenciado en nutrición
- Licenciado en obstetricia
- Licenciado en psicología
- Médico
- Musicoterapeuta
- Obstétrico
- Odontólogo
- Óptico técnico
- Profesiones de análisis clínicos
- Técnico en hematología
- Técnico en hemoterapia
- Técnico en ortesis y prótesis
- Técnico en prótesis dentales
- Técnico industria de los alimentos
- Técnico superior en esterilización
- Terapista ocupacional
- Técnico en anestesia
- Técnico en laboratorio
- Técnico en radiología
- Técnicos en prácticas cardiológicas
- Profesionales sin autorización para ejercer
El Gobierno aclaró que esta simplificación no implica una delegación de competencias. El control registral y el otorgamiento de la matrícula seguirán bajo la órbita exclusiva del Ministerio de Salud, asegurando el cumplimiento de los requisitos vigentes.
La desregulación del sector
Esta medida se suma a otras recientes que tomó el Gobierno para la desregulación del sector. En esa línea, la normativa recuerda que, desde fines de 2024, la credencial digital única y obligatoria ya no tiene fecha de vencimiento, eliminando el trámite periódico de renovación.
Además, se ratificó que la matrícula nacional emitida bajo estos estándares es suficiente para que los profesionales se desempeñen en cualquier organismo o institución del Estado, sin importar su ubicación geográfica.
Con el nuevo sistema, el Ministerio de Salud busca promover “esquemas más ágiles y eficientes que reduzcan cargas burocráticas y faciliten el acceso a los servicios de salud”, optimizando los tiempos de respuesta tanto para el profesional como para el sistema sanitario en su conjunto.
La resolución, que lleva la firma del ministro de Salud, Mario Iván Lugones, entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.