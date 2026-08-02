Ni caminata, ni bicicleta, ni gimnasio: el mejor ejercicio para cuidar el corazón y mejorar la circulación

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En esta noticia ¿Cuál es el mejor ejercicio para cuidar el corazón?

A medida que avanza la edad, elegir actividades físicas que cuiden las articulaciones y favorezcan el bienestar general se vuelve cada vez más importante. Aunque caminar y utilizar la bicicleta fija suelen figurar entre los ejercicios más recomendados para los adultos mayores, existe otra alternativa que destaca por sus beneficios para la salud cardiovascular.

Ni bicicleta, ni caminata, ni gimnasio: la mejor forma de cuidar el corazón y mejorar la circulación Jade Sivori

Se trata de una actividad sencilla, de bajo impacto y apta para realizar tanto de forma individual como en grupo. Además, no requiere una membresía en un gimnasio ni la compra de equipos costosos , lo que la convierte en una opción accesible para mantenerse activo.

¿Cuál es el mejor ejercicio para cuidar el corazón?

Se trata del yoga, una práctica muchas veces es dejada de lado por ejercicios de mayor intensidad como el gimnasio o el cardio.

Al actuar sobre el cuerpo y el sistema nervioso al mismo tiempo, obliga al corazón a bombear sangre con mayor intensidad. Se traduce en un entrenamiento de alta eficiencia que puede mejorar la resistencia cardiorrespiratoria con el paso de las sesiones.

Practicarla de forma regular ayuda a bajar la presión, en específico para quienes sufren de hipertensión leve o moderada. Se debe a que relaja los vasos sanguíneos y reduce la activación del sistema nervioso “de alerta”.

Ni caminata, ni bicicleta, ni gimnasio: el mejor ejercicio para cuidar el corazón y mejorar la circulación Fuente: Shutterstock

El yoga pone mucho foco en las técnicas de respiración, la relajación profunda y en la respiración consciente. Estos factores tienen la capacidad de disminuir la frecuencia cardiaca en reposo y aumentar la capacidad pulmonar.

Respecto a la circulación, puede mejorar la función endotelial, lo cual significa que favorece la dilatación arterial.

Un estudio publicado en PubMed detalla que la actividad física mejora significativamente la capacidad física, reduce los biomarcadores cardíacos (indicadores de estrés del corazón) y mejorar la calidad de vida.

Tener una buena sesión de yoga no solo depende de la flexibilidad y hacer bien las posturas, sino que también se deben seguir algunas pautas como la respiración consciente, alineación correcta, presencia mental y relajación.

Uno de los principales beneficios del ejercicio es que puede ser realizado tanto solo en casa como en grupo en lugares abiertos. Tanto realizarlo acompañado o en casa potencia la salud del corazón.