El emblemático estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata, conocido por albergar eventos deportivos y culturales de gran relevancia, se someterá a una remodelación integral. Además, se llevarán a cabo obras en el complejo que incluye el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque de Deportes Teodoro Bronzini.

El estadio José María Minella será renovado en su totalidad

A través de un comunicado oficial, el municipio de General Pueyrredón anunció que la firma Minella Stadium S.A. tendrá la concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de Deportes Teodoro Bronzini para realizar un proceso de refacción, remodelación y modernización de las instalaciones.

En este sentido, el estadio, que ha sido testigo de diversos eventos deportivos desde su construcción, comenzará un período de obras en toda su infraestructura que incluirán la puesta en valor de sus instalaciones y mejoras en todos los aspectos del mismo.

Fuente: narrativas-spin-ar

La importante inversión que transformará Minella Stadium en un nuevo complejo deportivo

En el comunicado, se indicó que la firma Minella Stadium S.A. “se comprometió a realizar una inversión de 40 millones de dólares” que se destinarán no solo a mejorar las instalaciones mencionadas, sino también para “la construcción de un complejo de 3.000 mts2 en Juan B. Justo y Diagonal Firpo y de 5.000 mts2 en Juan B. Justo y Diagonal Canosa”.

Por su parte, la concesión será de 30 años y tendrá la opción de extenderse por una década, además de contemplar la habilitación para organizar todo tipo de eventos de índole deportiva y cultural.

Eventos que albergarán las nuevas instalaciones del estadio Minella

El plan de renovación del estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de Deportes Teodoro Bronzini permitirá albergar los siguientes eventos:

Los equipos locales podrán competir en torneos de AFA.

Los equipos de básquet de la Liga Nacional podrán usar las instalaciones.

Se organizarán partidos de rugby, pádel y vóley.

El lugar podrá albergar recitales, festivales musicales y eventos religiosos.

Estará disponible para espectáculos de la UFC.

Fuente: narrativas-spin-ar

Nuevas instalaciones y centro comercial en el estadio Minella

Nuevas instalaciones y centro comercial en el estadio Minella

El estadio José María Minella contará con nuevas instalaciones que incluirán tecnología avanzada y espacios multifuncionales. Además, se prevé la creación de un centro comercial que complementará la oferta del complejo deportivo y cultural.