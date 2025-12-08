En esta noticia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la formación de un ciclón que provocará tormentas fuertes, lluvias persistentes durante más de 72 horas y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h.

El temporal afectará a Misiones y se extenderá hacia Corrientes y Entre Ríos, generando acumulados significativos y riesgo de inundaciones en zonas urbanas.

¿Cuándo llegan las lluvias a Misiones?

Las tormentas comenzaron este lunes 8 de diciembre con precipitaciones intensas y se prolongarán hasta el miércoles por la noche, con una pausa el jueves y nuevo frente de lluvias el viernes.

En Corrientes y Entre Ríos, las lluvias se extenderán por 48 horas y se detendrán el martes por la noche.

¿Qué zonas se verán afectadas por el ciclón?

Según el SMN, las localidad más comprometidas en Misiones serán:

  • Posadas
  • Apóstoles
  • Oberá
  • Eldorado
  • Puerto Iguazú
  • Bernardo de Irigoyen
Servicio Meteorológico Nacional

¿Cómo seguirá el clima en Misiones?

El SMN anticipa una semana marcado por altas temperaturas y lluvias persistentes. Tras el paso del ciclón, se espera un fin de semana con cielo parcialmente nublado.

Windy

El pronóstico extendido es el siguiente:

  • Lunes 8: mínima de 21°C y máxima de 26°C, tormentas fuertes todo el día.
  • Martes 9: mínima de 20°C y máxima de 26°C, tormentas fuertes por la mañana, aisladas por la tarde y chaparrones por la noche. Ráfagas de hasta 50 km/h.
  • Miércoles 10: mínima de 19°C y máxima de 29°C, chaparrones durante toda la jornada y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 50 km/h.
  • Jueves 11: mínima de 19°C y máxima de 32°C, cielo mayormente nublado.
  • Viernes 12: mínima de 20°C y máxima de 31°C, tormentas aisladas todo el día.
  • Sábado 13: mínima de 20°C y máxima de 31°C, cielo algo nublado
  • Domingo 14: mínima de 20°C y máxima de 31°C, cielo algo nublado.