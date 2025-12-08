El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la formación de un ciclón que provocará tormentas fuertes, lluvias persistentes durante más de 72 horas y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h.

El temporal afectará a Misiones y se extenderá hacia Corrientes y Entre Ríos, generando acumulados significativos y riesgo de inundaciones en zonas urbanas.

¿Cuándo llegan las lluvias a Misiones?

Las tormentas comenzaron este lunes 8 de diciembre con precipitaciones intensas y se prolongarán hasta el miércoles por la noche , con una pausa el jueves y nuevo frente de lluvias el viernes.

En Corrientes y Entre Ríos, las lluvias se extenderán por 48 horas y se detendrán el martes por la noche.

Se aproxima una fuerte tormenta y afectará a varias provincias: cuales son las zonas con lluvias intensas. Fuente: Télam

¿Qué zonas se verán afectadas por el ciclón?

Según el SMN, las localidad más comprometidas en Misiones serán:

Posadas

Apóstoles

Oberá

Eldorado

Puerto Iguazú

Bernardo de Irigoyen

Servicio Meteorológico Nacional

¿Cómo seguirá el clima en Misiones?

El SMN anticipa una semana marcado por altas temperaturas y lluvias persistentes. Tras el paso del ciclón, se espera un fin de semana con cielo parcialmente nublado.

Windy

El pronóstico extendido es el siguiente: