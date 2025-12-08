En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la formación de un ciclón que provocará tormentas fuertes, lluvias persistentes durante más de 72 horas y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h.
El temporal afectará a Misiones y se extenderá hacia Corrientes y Entre Ríos, generando acumulados significativos y riesgo de inundaciones en zonas urbanas.
¿Cuándo llegan las lluvias a Misiones?
Las tormentas comenzaron este lunes 8 de diciembre con precipitaciones intensas y se prolongarán hasta el miércoles por la noche, con una pausa el jueves y nuevo frente de lluvias el viernes.
En Corrientes y Entre Ríos, las lluvias se extenderán por 48 horas y se detendrán el martes por la noche.
¿Qué zonas se verán afectadas por el ciclón?
Según el SMN, las localidad más comprometidas en Misiones serán:
- Posadas
- Apóstoles
- Oberá
- Eldorado
- Puerto Iguazú
- Bernardo de Irigoyen
¿Cómo seguirá el clima en Misiones?
El SMN anticipa una semana marcado por altas temperaturas y lluvias persistentes. Tras el paso del ciclón, se espera un fin de semana con cielo parcialmente nublado.
El pronóstico extendido es el siguiente:
- Lunes 8: mínima de 21°C y máxima de 26°C, tormentas fuertes todo el día.
- Martes 9: mínima de 20°C y máxima de 26°C, tormentas fuertes por la mañana, aisladas por la tarde y chaparrones por la noche. Ráfagas de hasta 50 km/h.
- Miércoles 10: mínima de 19°C y máxima de 29°C, chaparrones durante toda la jornada y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 50 km/h.
- Jueves 11: mínima de 19°C y máxima de 32°C, cielo mayormente nublado.
- Viernes 12: mínima de 20°C y máxima de 31°C, tormentas aisladas todo el día.
- Sábado 13: mínima de 20°C y máxima de 31°C, cielo algo nublado
- Domingo 14: mínima de 20°C y máxima de 31°C, cielo algo nublado.