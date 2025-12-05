La ceremonia se realizará en Washington DC, la capital de Estados Unidos, desde las 14.

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington, será el escenario este viernes del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, el primero en disputarse entre tres países.

La ceremonia, que arrancará a las 14, será transmitida por Telefé y DSports.

La Selección Argentina, que integrará el bombo 1, será cabeza de serie y conocerá a los tres rivales que tendrá en el grupo que le toque en suerte, que saldrán de los restantes tres bombos y no serán de Sudamérica ya que quedan excluídos los equipos de la misma confederación.

Tras el sorteo, el calendario oficial de partidos se dará a conocer el sábado.

Los anfitriones ya tienen grupos: qué espera Argentina Estados Unidos, México y Canadá ocuparán los grupos A, B y D. La Selección Argentina, en tanto, aguardará para saber qué letra le toca. En los Mundiales que ganó integró el Grupo A (1978 y 1986) y el Grupo C (2022). El bombo 1 está repleto de gigantes: España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Si todos ganan su zona, Argentina no se cruzaría con los top 3 europeos hasta semifinales, según la nueva estructura del torneo.

Las cuatro leyendas del deporte que sacarán las bolillas en el sorteo del Mundial 2026 El sorteo del Mundial reunirá a personalidades destacadas de varios deportes de América del Norte y del fútbol mundial, según informó la FIFA. Rio Ferdinand, ex capitán de la selección inglesa y presentador condecorado, será el responsable de dirigir el sorteo, junto a la locutora internacional Samantha Johnson. Además, un elenco de figuras emblemáticas de los deportes más populares de Norteamérica acompañará a los presentadores en esta ceremonia. Entre ellos se encuentran: Tom Brady, siete veces campeón del Super Bowl de la NFL .

Shaquille O’Neal, cuatro veces campeón de la NBA y miembro del Salón de la Fama.

Wayne Gretzky, cuatro veces ganador de la Copa Stanley y considerado el máximo referente del hockey sobre hielo mundial.

Aaron Judge, capitán de los Yankees de Nueva York y referente de la MLB.

Scaloni entrará al sorteo del Mundial con la Copa del Mundo Lionel Scaloni ya está en Estados Unidos a la espera del sorteo. Apenas aterrizó en el país del norte, el entrenador de la Selección Argentina se enteró que será el encargado de ingresar la Copa del Mundo al escenario. “Me enteré hace un ratito de esto, una alegría enorme poder volver a estar en un sorteo del Mundial, con la expectativa máxima”, destacó.

Estas selecciones jugarán el repechaje en Europa La reclasificación europea tendrá a: Irlanda.

Eslovaquia.

Ucrania.

Polonia.

Italia.

Albania.

República Checa.

Bosnia y Herzegovina.

Gales.

Dinamarca.

Kosovo.

Turquía. Además, estarán por la Nations League, Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte.

A qué hora es la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 El sorteo será a las 14, hora de Argentina. A través de un posteo en su cuenta de X, la FIFA divulgó a qué hora será la ceremonia en los horarios de las principales ciudades del mundo. @fifaworldcup_es

Una por una, las selecciones que jugarán el repechaje para el Mundial 2026 Conmebol (1/1): Bolivia.

Oceanía (1/1): Nueva Caledonia.

África (1/1): República Democrática del Congo.

Asia (1/1): Irak.

Concacaf (2/2): Jamaica y Surinam. * Dos selecciones de las seis que jugarán el Repechaje se clasificarán al Mundial