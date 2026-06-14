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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este sábado, 13 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este sábado, 13 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2907 - Revolver

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 13 de junio

 1°2907 11°7577
 3889  12°7632
 3°7397 13°6022 
 2512  14°3867 
 1637  15°1083 
 6°7917  16°9084
 9776  17°3429 
 3222  18°8609 
 7971  19°2924 
 10°6069 20°3950 

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¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver suele reflejar poder, control o miedo ante una posible amenaza.

Según el contexto, puede señalar conflictos no resueltos o la necesidad de poner límites; quién porta el arma y cómo te sientes son claves.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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