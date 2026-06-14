El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este sábado, 13 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este sábado, 13 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2907 - Revolver

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 13 de junio

1° 2907 11° 7577 2° 3889 12° 7632 3° 7397 13° 6022 4° 2512 14° 3867 5° 1637 15° 1083 6° 7917 16° 9084 7° 9776 17° 3429 8° 3222 18° 8609 9° 7971 19° 2924 10° 6069 20° 3950

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver suele reflejar poder, control o miedo ante una posible amenaza.

Según el contexto, puede señalar conflictos no resueltos o la necesidad de poner límites; quién porta el arma y cómo te sientes son claves.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.