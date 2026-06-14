Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 13 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 2273 - Hospital

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 13 de junio

1° 2273 11° 3048 2° 0237 12° 9676 3° 1362 13° 0603 4° 0713 14° 4202 5° 4716 15° 2700 6° 3311 16° 1975 7° 0674 17° 8986 8° 1351 18° 4997 9° 0665 19° 8646 10° 0087 20° 7087

¿Qué significa soñar con Hospital?

Soñar con

el Hospital

También puede alertar sobre estrés o hábitos poco saludables, invitándote a pausar, cuidarte y buscar ayuda si hace falta.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.