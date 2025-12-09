Asambleas limitadas y sin sueldos: los cambios a la práctica sindical en la reforma laboral

Mientras la Justicia federal continúa realizando allanamientos relacionados a la causa que investiga la relación entre la financiera Sur Finanzas y el mundo del fútbol argentino, en la AFA entienden que se orquestó una “campaña política” que tiene varios objetivos que van desde los contratos por la televisación de la Selección hasta la introducción del modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

La causa que se instruye en el tribunal que conduce Luis Armella contó hoy con un nuevo capítulo cuando personal de la Policía Federal Argentina (PFA) realizó operativo en la sede central de la Asociación del Fútbol Argentino y en decenas de clubes, instituciones y sedes de empresas.

Los clubes, en su mayoría, emitieron comunicados oficiales en los que dan a conocer cuál era su relación con la mencionada financiera y, en algunos casos, destacan que son acreedores de Sur Finanzas.

Aunque muchos señalan que el vínculo que los unía es por sponsoreo, algunas instituciones no han mantenido ese tipo de relación, sino otra de carácter presumiblemente contable.

Caso distinto es el del estadio mundialista José María Minella, el foro deportivo que este año fue cedido por el municipio de General Pueyrredón a una empresa que estaría vinculada con un exdirigente de Banfield que aparece en el origen de la causa por presunto lavado de dinero.

Sin embargo, en la sede de la calle Viamonte destacan que la investigación no es por la AFA, pero que se armó un operativo mediático con el objeto de desgastar a la actual conducción que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia.

“ No tengo dudas que hay intencionalidad política . Sur Finanzas puede tener acuerdos con cualquier club, ya sea como sponsor o como billetera fiscal, pero esto es una campaña furibunda contra la AFA”, señaló Daniel Ferreiro, dirigente de Nueva Chicago y hombre que supo ser parte del grupo original que acompañó a Tapia en el origen de su gestión.

En diálogo con El Cronista, Ferreiro señaló que el caso Sur Finanzas es parte de una campaña más amplia: “No en el fondo, en el frente están los derechos audiovisuales de la Selección, que están venciendo dentro de poco y hay muchos intereses detrás de eso”.

Hace pocos días, la AFA anunció que la transmisión de Ascenso dejaba su tradicional lugar de televisación y que comenzaría a ser a través de una plataforma. El contrato de la Selección, más determinante, podría o no seguir el mismo camino.

“Es una campaña furibunda, en la que te machacan y te machacan. La AFA no tiene que ver. Pero mirá la causa Futbol para Todos, pasaron 10 años, están todos sobreseídos. También es un circo para tapar lo que pasa en país”, señaló el dirigente.

Pero en la entidad del Fútbol Argentino, además, en la agenda aparecen las SAD, un tema que el presidente Javier Milei busca imponer desde el inicio de su gestión. En un escenario enrarecido, las últimas semanas no han sido plácidas, en particular después de la pelea pública entre el presidente de Estudiantes de La Plata , Juan Sebastián Verón y el titular de la AFA, Claudio Tapia.

Siga el circo. Los derechos audiovisuales del ascenso y la Selección no se regalan más, arrancan el lunes con un título que en 20 días nadie se va a acordar. Si investigan a una empresa está perfecto, reitero, no perdonan que se negocien los derechos audiovisuales, solo eso.… — Daniel Ferreiro (@dhferreiro22) December 9, 2025

Milei y el mundo libertario han apoyado públicamente a Verón y han festejado los triunfos pincharratas en el torneo local.

Verón ha sido un activo promotor de la inclusión de capitales extranjeros en el Fútbol Argentino y es mirado como un propiciador de las SAD. Su equipo diputará la final del torneo local el próximo sábado contra Racing, que viene de eliminar a Boca.

“Lo que buscan, además, es tumbar el modelo federal del torneo de primera. Le pegan al torneo, a los 30 equipos. En el fondo, a la representación de las provincias”, señaló Ferreriro y puso como ejemplo la final que se jugará en Santiago del Estero: “Nadie tiene problema en jugar la final de la Libertadores en Quito, pero no quieren ir a Santiago”.