En esta noticia La opinión de los gobernadores

Mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, cerró con los gobernadores del Norte Grande la eliminación del régimen de zonas frías, desde el oficialismo en el Senado recalculan los vínculos con los aliados y crecen las dudas en torno a conseguir los apoyos para la eliminación de las PASO, otra iniciativa clave para la Casa Rosada de cara a 2027.

Esta semana, Santilli selló una promesa con los mandatarios del norte argentino. En búsqueda de conseguir el fin de “zonas frías”, el gobierno materializará en una resolución de Economía para subsidiar las zonas cálidas.

Sin embargo, en el oficialismo del Senado no están seguros sobre los efectos colaterales acorde a la letra chica del entendimiento. “ Queremos saber qué se dijo en esa reunión ”, aclararon en diálogo con este medio.

En este sentido, voces libertarias del Senado dudaron sobre la parte positiva de dividir a los gobernadores por la ley de zonas frías. “Puede condicionar los números para la reforma política”, dijo una fuente calificada a El Cronista.

Para el oficialismo son clave los diez legisladores radicales, algunos de los cuales responden al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien sería perjudicado por la iniciativa del Ejecutivo. “ Nos preocupan los mendocinos, condicionas a los radicales para futuros acuerdos” , indicaron.

La preocupación es que, de seguir así, va a ser ley por ley y va a ser difícil discutir otros proyectos como lo es la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). “Tenes que tener un acuerdo (fijo)”, afirmaron a El Cronista.

Por esto, “zonas frías” es conducido lentamente por la conducción del bloque oficialista en los pasillos del Senado.

Los senadores libertarios saben que los gobernadores y los aliados no están apurados para llevar a cabo los acuerdos electorales. Así como tampoco están preocupados por la eliminación de las PASO.

Si bien con el acuerdo con los gobernadores del Norte los votos están para bajar los subsidios al gas, es posible que quede trabado por el modo en que compromete futuras votaciones .

La opinión de los gobernadores

Antes de la resolución de Santilli, fuentes de los gobernadores aliados que pertenecen a las provincias perjudicadas habían advertido a El Cronista que el acuerdo con el Gobierno era que la ley no se tratara este año.

Sin embargo, las nuevas definiciones llenaron de incertidumbre algunas charlas con la Rosada. Como ya contó este medio, las alianzas electorales de Javier Milei se extienden a provincias como Mendoza, Córdoba y Santa Fe.

Estas dos últimas conversaciones no están blanqueadas, pero, fuentes calificadas aseguraron que en Córdoba el Ejecutivo habría acordado ir dividido en las elecciones locales a cambio de eliminar las PASO.

En Santa Fe, Maximliano Pullaro se presenta a la reelección con un mal resultado en las elecciones 2025. Algunas voces legislativas aseguraron que irán junto a los libertarios el próximo año.

Sin embargo, estas tres provincias aliadas, junto con Neuquén, están en contra de eliminar el régimen de zonas frías. Dicha medida perjudica a zonas que hoy están alcanzadas por los subsidios, si bien es posible que termine de legislarse una vez haya terminado el invierno.

“Por más que hayan hablado con los del Norte, no sé si van a llegar con los tiempos legislativos para sacarlo ahora”, aseguró una voz allegada a la gobernación de Mendoza.

Esto mismo es ratificado por ciertas voces en el Senado, donde todavía no existe un panorama de cuándo comenzaría a tratarse la quita de subsidio a la zona media de Argentina. Se dejaría únicamente el subsidio a la zona patagónica.

“Es para encuadrarlos (a los gobernadores del Norte) con otras reformas”, afirmaron en diálogo con este medio.

Si bien desde ciertas provincias radicales hablaron de que todavía no hubo reuniones clave como con Rogelio Frigerio, Maximliano Pullaro ni Alfredo Cornejo, lo cierto es que Diego Santilli comenzó a juntarse de manera individual con los mandatarios.

“No han hablado con los damnificados, han ido primero los del norte, en algún momento arrancarán con los gobernadores que le faltan. Tiene que suceder la reunión con los gobernadores radicales”, concluyó una voz radical para El Cronista.