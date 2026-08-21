El acuerdo de Santilli con el Norte Grande complica las alianzas de Bullrich
El entendimiento con los gobernadores para eliminar el régimen de zonas frías genera dudas entre los libertarios del Senado, que temen que el acuerdo complique el respaldo de aliados clave para avanzar con otros proyectos clave
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 21 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.