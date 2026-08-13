Máximo Kirchner presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y volvió a mostrar un fuerte incremento de su patrimonio, aunque aclaró que tiene que ver con la diferencia de valuación de sus inmuebles y bienes de un año a otro.

El diputado nacional e hijo de la expresidenta Cristina Kirchner informó bienes, depósitos y dinero por $ 11.085 millones al cierre del último año, frente a los $ 8.311 millones que había declarado al finalizar 2024.

El salto fue de $2.773 millones, equivalente a un 33,4% nominal en un año, unos puntos por encima de la inflación anual de 2025 que se ubicó en 31,5%.

Si a los bienes se les descuentan las deudas declaradas, por $98,1 millones, su patrimonio neto se ubica en torno a los $10.987 millones. Un año antes, las obligaciones ascendían a $86,9 millones, por lo que el patrimonio neto rondaba entonces los $8.224 millones.

La nueva fotografía patrimonial aparece apenas días después de una decisión judicial que volvió a poner bajo la lupa parte de los activos de la familia Kirchner.

El lunes, el Tribunal Oral Federal N°2 dispuso nuevas medidas cautelares en el marco de la ejecución del decomiso de la causa Vialidad, cuyo monto fue actualizado a $ 684.990 millones.

La resolución alcanza, entre otros activos, a inmuebles de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., dos sociedades cuyas participaciones accionarias están actualmente en manos de Máximo y Florencia Kirchner.

Detalle del documento presentado ante la OA

Esas compañías ocupan un lugar central en la declaración jurada del diputado.

Al cierre de 2025, Máximo Kirchner valuó su 55% de Los Sauces en $1.853,7 millones, contra $1.507,4 millones un año antes, una suba cercana al 23%.

Su 50% de Hotesur, en tanto, pasó de $1.086,1 millones a $1.428,7 millones, un incremento del 31,5%.

También conserva el 55% de CO.MA. SA, valuado en poco más de $93.000. Todas esas participaciones figuran con origen en una herencia.

La resolución judicial del 11 de agosto no dispone, sin embargo, el decomiso definitivo de las acciones de Máximo Kirchner. El tribunal avanzó cautelarmente sobre bienes de Hotesur y Los Sauces, hasta resolver el pedido de decomiso. Entre los inmuebles alcanzados aparecen departamentos y cocheras en el complejo Madero Center, propiedades en Río Gallegos y El Calafate y el Hotel La Aldea de El Chaltén. Los jueces remarcaron además que Máximo y Florencia Kirchner no fueron condenados en la causa Vialidad.

Más allá de las sociedades, una porción importante de la fortuna declarada por el jefe del PJ bonaerense está vinculada a inmuebles y tenencias en dólares. Mantiene una extensa cartera de propiedades, principalmente en Santa Cruz, buena parte recibidas por herencia. Por ejemplo, un lote de 2.100 metros cuadrados en El Calafate fue valuado al cierre de 2025 en $ 797,8 millones, frente a $606,5 millones al cierre de 2024. Otro local de 16.189 metros cuadrados en esa localidad pasó de $618,2 millones a $ 813,3 millones.

También conserva US$ 516.072 en una caja de ahorro declarada como herencia, valuados en $746,2 millones, y otros US$2,332 millones bajo la categoría “depósito de dinero - otros”, por $3.372 millones.

Las cantidades de dólares no cambiaron respecto de 2024: el aumento en pesos obedece a la variación de la cotización utilizada para valuar esas tenencias. Un año antes figuraban por $531 millones y $2.399,6 millones, respectivamente.

Kirchner explicó en la propia declaración que la diferencia patrimonial responde mayoritariamente a la variación en la valuación de los inmuebles y a la actualización del resto de los bienes según los criterios del Impuesto sobre los Bienes Personales. No declaró bienes recibidos por herencia, legado o donación durante 2025.

Sus ingresos también mostraron un salto. Los ingresos del trabajo, alquileres y otras rentas netos de gastos pasaron de $67 millones en 2024 a $ 108,2 millones en 2025, un crecimiento del 61,5%.

Dentro de ese total, informó $ 68,2 millones de renta del trabajo personal y $47,7 millones de renta neta del suelo. Sus gastos personales fueron de $ 37,1 millones.

Con esos números, Máximo Kirchner profundizó el crecimiento nominal de un patrimonio que ya al cierre de 2024 lo había colocado como el diputado nacional con mayor patrimonio declarado, por encima de Carla Carrizo y Cristian Ritondo, según un relevamiento sobre las presentaciones de los integrantes de la Cámara baja.