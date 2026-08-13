Máximo Kirchner presentó su declaración jurada: cuánto creció el patrimonio del hijo de la expresidenta
El diputado nacional realizó la presentación obligatoria ante la Oficina Anticorrupción. Cuánto tiene en dólares, propiedades y acciones de Hotesur y Los Sauces, las sociedades alcanzadas esta semana por nuevos embargos en la causa Vialidad.
Desde opciones más defensivas y enfocadas en dividendos hasta empresas tecnológicas con mayor potencial de crecimiento, los Cedears permiten armar estrategias para cada perfil de inversor. Qué alternativas miran los especialistas y qué tener en cuenta antes de elegir.