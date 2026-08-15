El Gobierno nacional baja en las encuestas nacionales, sin embargo, el peronismo tiene su interna a cielo abierto y no logra todavía enfocar el rumbo. La pelea entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof podría dirimirse en una PASO que hoy el día Javier Milei no tiene el músculo político para voltear. En este contexto, asoma Sergio Massa sin terminar de involucrarse del todo. Cuál es el panorama .

La relación entre la gobernación de La Plata y San José 1111 está rota. Entre los reclamos por falta de visita del mandatario a Cristina Kirchner y un tire y afloje en cuanto a la campaña, se cuecen discusiones que no tienen resolución a la vista.

El axelismo o el “Movimiento de Derecho al Futuro” opta por construir políticamente con actores por fuera del kirchnerismo tradicional y La Cámpora busca que la campaña tenga como su eje central la libertad a Cristina Kirchner.

En este sentido, con la caída de imagen de Javier Milei, la expresidenta experimenta un repunte y estaría por encima del mandatario. Axel, sin embargo, le sigue de cerca.

Por otra parte, voces allegadas al arco político de Sergio Massa todavía no adelantaron movimientos del tigrense, pero admitieron a El Cronista que está en diálogo con gobernadores y que sigue la interna peronista de cerca, pero no se involucra. Todavía .

“Se miran mucho el ombligo”, sintetizó una voz cercana al describir el pensamiento del excandidato presidencial en cuanto a las actitudes de La Cámpora y de Kicillof.

Sergio Massa entró en una llamada “campaña del silencio”, tras perder las elecciones en noviembre del 2023. Desde el riñón del político bonaerense manejan varios escenarios y encuestas.

La foto hoy es una posible victoria sobre Milei, aunque esos números están siendo afectados por los actos que ponen en relieve la interna.

“ Parque Lezama detuvo el crecimiento ”, indicaron a El Cronista, como un golpe al acto de Máximo Kirchner en el cual conmemoró un aniversario de la prisión de Cristina Kirchner, no invitó al gobernador de la provincia y puso de manifiesto el problema.

Máximo Kirchner, principal orador en el acto por la libertad de Cristina Kirchner en el Parque Lezama Noticias Argentinas

En este sentido, la lectura política es que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y allí el peronismo podría dirimir estas discusiones. Pero, desde el Frente Renovador quieren que la pelea se dé puertas para adentro.

“Unido el peronismo gana”, afirmaron a El Cronista. Sergio Massa tiene dos caminos, si políticamente avizora una victoria a nivel nacional competir con Axel Kicillof en las primarias.

Una escena de reactivación fue la reunión del martes entre Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Massa. En el Hotel Emperador se reunieron como una señal política a los gobernadores peronistas no alineados con la conducción nacional.

En este sentido, Massa quiere justamente posicionarse como mediador en esas relaciones.

Voces allegadas aseguraron qué, con el apoyo de Cristina Kirchner, el tigrense podría ganarle la candidatura al gobernador de la provincia de Buenos Aires .

En caso de que el panorama político favorezca a Javier Milei, la pelea peronista será por la primera magistratura bonaerense.

El enojo con Axel Kicillof vendría de la discusión constante por la interna. En cuanto a las apreciaciones de La Cámpora, para el FR puede haber una discursividad de la organización política, como lo hubo en el caso del acuerdo con el FMI, pero solo discursivo.

Una de las últimas escenas de la interna habría ocurrido por un mensaje de Juliana Di Tullio tras la derrota del gobierno en la sanción de la Ley de Propiedad Privada en el Senado.

En su cuenta de X, la legisladora compartió un mensaje en el que resaltó con mayúsculas algunas palabras específicas, una decisión que despertó interpretaciones políticas sobre el verdadero destinatario de la publicación.

“El pueblo argentino logró lo impoSible: que este gobierno enTreguista tenga que bajar dos capítulos claves del proyecto de inviolabilidad. La Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego siguen vigentes”, escribió Di Tullio en un mensaje hoy ya borrado.

Axel Kicillof respaldó a Sergio Massa acompañado por Agustín Rossi, "Wado" de Pedro y Juliana Di Tullio

Según voces renovadoras, el mensaje molestó en la Casa de Gobierno bonaerense. Massa habría contactado a varios gobernadores para hacer caer los capítulos por la Ley de Tierras y el Manejo del Fuego.