La interna peronista se recalienta: Cristina y Kicillof se enfrentan y Massa reaparece
Mientras Javier Milei pierde terreno en las encuestas, Cristina Kirchner y Axel Kicillof profundizan su disputa por el liderazgo del peronismo. Sergio Massa sigue de cerca la pelea y analiza sus próximos movimientos, con las PASO como una posible vía para ordenar la interna.
La temporada de balances confirmó que la demanda vinculada con la IA crece y que las grandes tecnológicas ya comenzaron a convertirla en ingresos. Sin embargo, también dejó al descubierto una brecha millonaria.