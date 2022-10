Senado: por la salud de Mayans, se cayó la sesión para prorrogar 6 impuestos clave

La salud del jefe del interbloque del Frente de Todos, el senador José Mayans, se cayó la sesión de este jueves. La cámara que preside Cristina Kirchner apuntaba a sancionar la prórroga por cinco años de seis impuestos que representa el 32% de la recaudación nacional, junto con la prórroga por 50 años del financiamiento de las industrias culturales . Sin asistencia perfecta, el oficialismo no contaba con los votos para convertir en ley ambos proyectos.

En la noche del domingo, el formoseño fue trasladado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un avión sanitario. Fue luego de padecer una hemorragia intestinal. "Para control", Mayans fue internado en el Hospital Italiano.

Los 6 impuestos que vencen a fin de año y el Gobierno no logra prorrogar

Miguel Pesce dio definiciones sobre la inflación y el dólar para el año próximo

Ante este panorama, la sesión se canceló. A la ausencia de Mayans hay que sumarle otro posible ausente: Maurice Closs. El misionero también tiene problemas de salud. De allí que la bancada oficialista no contaría con los votos suficientes para avanzar con el temario previsto para esta semana, que no cuenta con el aval de la principal bancada opositora, Juntos por el Cambio.

La convocatoria formal aún no se hizo. Pero fuentes parlamentarias del oficialismo le habían confirmado a El Cronista, antes de que Mayans fuera internado, que las intenciones eran sesionar este jueves para prorrogar la vigencia de los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales, Créditos y Débitos Bancarios (conocido como 'impuesto al Cheque'), junto con el gravamen al precio final de venta de los cigarrillos, al capital de las cooperativas y el monotributo. Todos ellos vencen a fin de año.

El proyecto, que ya recibió media sanción en Diputados, también prorroga las asignaciones específicas de algunos de esos gravámenes. La sanción de esta iniciativa resulta clave para financiar el Presupuesto 2023 que, por estas horas, debate la Cámara baja en comisión.

¿QUE HARÁ JUNTOS POR EL CAMBIO?

¿Qué hará Juntos por el Cambio? Tal cual afirmó Martín Lousteau durante el debate en comisión, la coalición opositora "tiene la responsabilidad de no desfinanciar al Estado". De allí que no impedirán la sanción de la ley. Vale recordar que durante el gobierno de Mauricio Macri esos impuestos también fueron prorrogados.

De todas maneras, al igual que en Diputados, en el Senado la bancada que conduce Alfredo Cornejo presentó un dictamen de minoría, en el que se proponen algunas modificaciones en los impuestos a prorrogar.

Por caso, bajar el piso de Bienes Personales (que el oficialismo subió el año pasado) así como también introducirle cambios al Impuesto al Cheque para que pueda ser computado en un 60% como pago a cuenta de Ganancias. Para el caso de las micro y pequeñas, que puedan computar el 100% del gravamen como pago a cuenta de Ganancias.

A raíz de la internación de José Mayans, peligra la sesión del jueves.

Se prevé que en recinto, la jugada sea la misma. Esto es, no acompañar el proyecto en general, pero sí un artículo en particular. Aquel que prevé las asignaciones específicas, para no desfinanciar, por caso, a la Anses.

financiamiento de las industrias culturales

El jueves el Senado también convertiría en ley la prórroga por 50 años del financiamiento de las industrias culturales . Juntos por el Cambio tampoco acompañará este proyecto, entre otros motivos, por la cantidad de años. Un dato: José Mayans había presentado un proyecto cuya prórroga era poro ocho años, no 50 como el que votó Diputados.

A grandes rasgos, la iniciativa que ya fue aprobada en la cámara baja propone que la vigencia de las asignaciones específicas previstas en la Ley 27.432 se prorroguen hasta 2072.

Se trata de los impuestos de emergencia a los premios de juegos de sorteo y concursos deportivos; el impuesto a las entradas de cine y sobre los videogramas grabados. También se incluyen los gravámenes a los servicios de comunicación audiovisual.