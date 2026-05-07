Los sistemas Wi-Fi Mesh representan una revolución en la conectividad doméstica, porque superan las limitaciones de los routers tradicionales al crear una red unificada que cubre cada rincón del hogar sin interrupciones. En Argentina, esta tecnología ya está disponible a través de los principales proveedores de Internet, pero también se puede adquirir en casas de computación o Mercado Libre. Se trata de una opción que se adapta perfectamente a casas grandes o con múltiples pisos, así como a oficinas. Un sistema Wi-Fi Mesh consiste en un router principal conectado al módem y varios nodos secundarios distribuidos estratégicamente por la casa. Estos nodos se comunican entre sí formando una “malla” inteligente que extiende la señal de manera uniforme, eliminando zonas muertas donde los routers convencionales fallan. A diferencia de repetidores simples, que solo amplifican la señal y crean redes separadas, el Mesh mantiene un solo nombre de red (SSID), permitiendo que dispositivos cambien automáticamente al nodo más fuerte sin cortes. Los routers tradicionales concentran toda la potencia en un punto, lo que genera caídas de señal en habitaciones lejanas o detrás de paredes gruesas. Los sistemas Mesh ofrecen mayor cobertura (hasta cientos de metros), velocidad constante en todo el hogar y cambio automático de nodo, ideal para streaming o videollamadas sin interrupciones. Además, reducen interferencias al usar frecuencias dedicadas para comunicación entre nodos y dispositivos, y son más estables: si un nodo falla, los demás lo compensan automáticamente. En comparación, los routers tradicionales pierden rendimiento con la distancia, mientras que Mesh mantiene hasta el 90% de la velocidad original en áreas remotas. Esta tecnología es perfecta para hogares grandes, con dos o más pisos, patios o muchas paredes de hormigón que bloquean la señal. Wi-Fi Mesh conviene a familias con múltiples dispositivos (smart TVs, PCs gaming, smartphones), teletrabajadores, gamers o amantes del streaming 4K/8K. No es ideal para departamentos pequeños, donde un buen router basta, pero sí para casas donde la señal es débil en ciertos espacios o que tienen una superficie de 150 m² o más. Las versiones modernas como Wi-Fi 6 (802.11ax) optimizan Mesh con MU-MIMO (atención simultánea a 16+ dispositivos) y bandas de 6 GHz, duplicando velocidades en redes congestionadas. En Argentina, los proveedores de Internet ya ofrecen kits Mesh Wi-Fi 6 que aprovechan conexiones de 1 Gbps. Wi-Fi 7 (802.11be) eleva todo a otro nivel: velocidad de hasta 46 Gbps de transferencia máxima (4x más que Wi-Fi 6), ancho de banda de 320 MHz, modulación 4096-QAM y Multi-Link Operation (MLO) que usa 2,4/5/6 GHz simultáneamente para estabilidad extrema. Ideal para VR, gaming online y hogares inteligentes. Estos Mesh soportan hasta 16 streams MU-MIMO, cubriendo 600 m² sin latencia. Los sistemas Mesh Wi-Fi 6/7 de varias marcas reconocidas se pueden encontrar en el mercado local. Por ejemplo, un sistema Mesh Wi-Fi 6 de tres nodos (router más dos notas complementarios) de la marca CUDY se puede conseguir por alrededor de $ 220.000. Uno de la marca TP-Link Deco, también Wi-Fi 6 de tres nodos, puede costar unos $ 370.000. En tanto, un Wi-Fi Mesh Wi-Fi 6 de Huawei, conformado por dos unidades, tiene un valor aproximado de $ 150.000. Por el momento, los kits Mesh Wi-Fi 7 tienen precios más elevados, por encima de los $ 600.000. En cambio, si se bajan a Wi-Fi 5, se pueden encontrar sistemas Mesh por alrededor de $ 220.000. En ese contexto, los sistemas Mesh basados en tecnología Wi-Fi 6 aparecen hoy como los que ofrecen un mejor balance entre prestaciones y precio.