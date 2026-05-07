La Cámara de Comercio Suizo Argentina (CCSA) comunicó que en dos semanas cierra la inscripción para participar de la sexta edición del premio “Acciones Positivas”, un reconocimiento que busca visibilizar, valorar y fomentar iniciativas con impacto positivo en Argentina. El certamen nació durante la pandemia como una respuesta a la necesidad de visibilizar proyectos esperanzadores en un contexto de adversidad y ha crecido sostenidamente en cada edición. El concurso es abierto a toda la comunidad y consta de cuatro categorías: 1) Grandes Empresas, 2) Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) 3) Organismos Públicos, Universidades y otras grandes entidades, y 4) Individuos y Pequeñas y Medianas Organizaciones sin fines de lucro. Las acciones postuladas deberán inscribirse en una de las tres temáticas propuestas: Sustentabilidad ambiental y social, Equidad e inclusión y Tecnología e innovación. Las inscripciones están abiertas hasta el 29 de mayo próximo. Para postular los proyectos hay que ingresar a: concurso.ccsa@suiza.org.ar. La etapa de evaluación por parte del pre-jurado se desarrollará entre el 3 de junio y el 19 de junio, mientras que la evaluación del jurado tendrá lugar entre el 20 de junio y el 14 de julio. La ceremonia de premiación se realizará el 7 de agosto. Los premios del Concurso “Acciones Positivas” varían según la categoría. Las Grandes Empresas recibirán una rueda de prensa exclusiva en la Residencia del Embajador de Suiza en la República Argentina, una estatuilla con diploma, membresía gratuita por un año a la Cámara (para quienes no sean socios), invitación a actividades institucionales, amplia difusión en redes sociales y una entrevista en el newsletter de la Cámara. Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) accederán a una membresía gratuita por un año a la Cámara, estatuilla con diploma, participación en actividades de networking, difusión en redes sociales y entrevista en el newsletter institucional. Los Organismos Públicos, Universidades y otras Grandes Entidades serán distinguidos con una rueda de prensa exclusiva en la Residencia del Embajador de Suiza, una estatuilla con diploma, actividades de networking, difusión en redes sociales y entrevista en el newsletter institucional. Por su parte, los Individuos, Pequeñas y Medianas Entidades sin fines de lucro recibirán un pasaje de ida y vuelta a Suiza para una persona en clase turista en la línea aérea que establezca el organizador, una noche de alojamiento en la ciudad de St. Gallen, presentación de su acción en la Universidad de St. Gallen, una estatuilla con diploma, un monto en pesos equivalente a CHF 1.000 francos suizos (según el tipo de cambio oficial vendedor del Banco Nación al día de la premiación), una cafetera eléctrica de la firma Nestlé, invitación a actividades de la Cámara y difusión institucional. Además, este año la Embajada de Suiza otorgará un Premio Especial dentro de esta categoría, destinado a una pequeña y mediana entidad que se destaque en la temática de Sustentabilidad Social y Ambiental. El jurado estará integrado por destacadas personalidades del ámbito empresarial, académico e institucional. Asimismo, el proceso de selección incluirá una etapa de preevaluación a cargo de un equipo de expertos en cada temática. Desde su creación en 2021, “Acciones Positivas” ha convocado a cientos de participantes y se ha consolidado como un espacio de reconocimiento institucional a iniciativas transformadoras.