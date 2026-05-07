Empezó la cuenta regresiva para la nueva edición del Hot Sale 2026, el evento de ventas online más importante del país, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Del lunes 11 al miércoles 13 de mayo, más de 800 marcas participarán con miles de ofertas, descuentos y más opciones de financiación. El evento llega tras un 2025 de fuerte crecimiento para el e-commerce, que facturó $ 34 billones (+55%) y ya alcanza a más de 25 millones de compradores en el país. En este escenario, el rubro turismo vuelve a posicionarse como uno de los grandes protagonistas. Agencias de viajes, plataformas y cadenas hoteleras apuntan a capitalizar la demanda anticipada de vacaciones de invierno y escapadas, con descuentos que en algunos casos alcanzan el 60 por ciento. Desde Despegar destacan que el acceso a cuotas será uno de los principales impulsores de compra durante el evento. La compañía ofrecerá promociones en paquetes, vuelos y alojamientos, con la particularidad de ser la única agencia en Argentina que permite pagar viajes internacionales en hasta tres cuotas sin interés. Además, sumará beneficios como 4x3 en hoteles del exterior y hasta 12 cuotas en destinos nacionales. En paralelo, la empresa activó una instancia de Pre Hot Sale con descuentos anticipados y reforzó su programa de fidelidad, que permite acumular puntos para futuros viajes. “Es una oportunidad excelente para que los argentinos comiencen a planificar sus próximas vacaciones de invierno, aprovechando nuestras opciones de financiación, descuentos exclusivos y cuotas tanto en destinos nacionales como internacionales”, comentó Paula Cristi, gerente general para Argentina y Uruguay. Por su parte, Almundo proyecta un crecimiento del 10% en ventas respecto a la edición 2025, apalancado en un “fuerte interés por los viajes internacionales”. Según datos de la compañía, el 70% de las búsquedas actuales se concentra en destinos del exterior, con Brasil y el Caribe a la cabeza, seguidos por Europa y los Estados Unidos. La agencia ofrecerá tarifas preferenciales, hasta 60% off en algunos productos, beneficios y códigos de descuento en tickets aéreos, paquetes y circuitos, estadías en el extranjero y descuentos especiales en hoteles nacionales con la posibilidad de financiarlos hasta en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, dependiendo el banco. En el plano local, destinos como Iguazú, Bariloche, Ushuaia y Salta continúan entre los más demandados. Desde el sitio especializado Promos Aéreas anticipan que el Hot Sale podría registrar un crecimiento de entre el 15% y el 25% en ventas frente al año pasado, gracias a una mayor “estabilidad cambiaria que incentiva la planificación anticipada”. En este contexto, la financiación en cuotas para viajes nacionales y los descuentos en destinos internacionales toma relevancia. “Si bien el Hot Sale siempre sorprende, la constante suele ser descuentos para destinos internacionales -en aerolíneas y hoteles- que pueden aplicar tanto al producto de manera individual (pasaje o noche de hotel) como a paquetes con esa aerolínea o cadena hotelera. A nivel nacional, la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés suele ser la más común y esperado”, resalta Matías Mute, co-fundador de Promos Aéreas. El segmento de alojamientos también buscará captar demanda con ofertas específicas. Booking.com participará con descuentos del 15% en estadías en propiedades seleccionadas, mientras que cadenas como Álvarez Argüelles -en el marco de los Hot Days 2026- ofrecerán rebajas de hasta el 25% en destinos como Buenos Aires, Ushuaia, Salta y Mar del Plata, con promociones extendidas incluso hasta 2027. Como novedad, se destaca Los Cauquenes Resort + Spa + Experiences, reciente incorporación a la cadena, con una promoción especial del 15% de descuento. En paralelo, programas de fidelidad como Smiles Argentina lanzaron acciones previas al evento con su “Maratón de Ofertas”, que permite acumular millas con bonificaciones de hasta el 320% y canjearlas durante el Hot Sale por pasajes aéreos y servicios turísticos.