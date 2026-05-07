El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para crear un “super RIGI”. El régimen tendrá beneficios superiores a los que tiene hoy el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Además, se aplicará a sectores que “nunca han existido en Argentina”. “De ese modo, se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”, dijo el presidente en redes sociales. El presidente hizo el anuncio con un juego de palabras. “Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial”. El comentario es en referencia a los bombarderos B2 Spirit, nave utilizada en los bombardeos que Estados Unidos realiza sobre Irán. El anuncio se hizo en el viaje de vuelta del mandatario desde Estados Unidos, donde participó de la conferencia anual del Instituto Milken. El canciller, Pablo Quirno, contó que en paralelo tuvieron reuniones con empresas como Chevron, Bitso, Brigthstar, Nvidia, Visa, que “son compañías que terminan invirtiendo en Argentina”. También participó del encuentro Robert Citrone, dueño del fondo Discovery Capital y cercano al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. El RIGI como existe hasta ahora incluye a la mayoría de los sectores, salvo el agro, y fue ampliado para sumar ramas que habían sido excluidas, como el upstream en petróleo y gas. El régimen actual establece una serie de beneficios impositivos, cambiarios, aduaneros y normas legales para dar “seguridad jurídica” a largo plazo para las inversiones. La vigencia de los mismos es por mínimo 30 años. Si bien el RIGI está operativo hace dos años y se extendió por un año más su vigencia para registrar los proyectos, algunos sectores plantean que el plazo es limitado. Es el caso de la minería, que plantea que el plazo ideal de muchos proyectos es de, al menos, 40 años para alcanzar su punto máximo de producción. Noticia en desarrollo