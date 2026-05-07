En los últimos años, miles de argentinos empezaron a trabajar para empresas del exterior, impulsados por el crecimiento del trabajo remoto y las plataformas digitales. Programadores, diseñadores, consultores y creadores de contenido hoy cobran en moneda extranjera, principalmente en dólares. Este fenómeno transformó no solo la forma de trabajar, sino también las finanzas personales. Tener ingresos en dólares pasó de ser una excepción a una realidad cotidiana. Pero con ese cambio aparece una pregunta clave: ¿cómo ingresar esos dólares al banco sin tener problemas con ARCA? Durante años, el miedo a controles fiscales llevó a muchos a dejar el dinero fuera del sistema o a operar en la informalidad. Sin embargo, el escenario empezó a cambiar en 2026. El Gobierno promulgó la Ley de Inocencia Fiscal 27.977, una medida que busca incentivar que los argentinos vuelquen sus ahorros en moneda extranjera al sistema formal. De esta manera, se abandona la lógica de “presunción de culpabilidad” y se pasa a un esquema donde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) debe demostrar irregularidades en lugar de asumirlas automáticamente. En términos prácticos, esto implica: Uno de los mitos más extendidos es que hay un monto “prohibido” para depositar dólares. La realidad es que no existe un límite legal absoluto, pero sí umbrales operativos a partir de los cuales los bancos y ARCA pueden pedir explicaciones. Actualmente, el parámetro clave es hasta 40 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Con valores actuales, esto equivale aproximadamente a $ 13.872.000, alrededor de u$s 10.000. En la práctica, esto significa que por debajo de ese monto el depósito suele procesarse sin requerimientos adicionales. Por encima, el banco puede pedir documentación que justifique el origen de los fondos. Aunque existan umbrales, es importante entender que ninguna operación está completamente fuera del radar. ARCA monitorea movimientos financieros a través de bancos y billeteras digitales. En 2026, los límites informativos son: Cuando se superan estos valores, las entidades deben reportar la operación. Pero incluso por debajo de esos montos, ARCA puede actuar si detecta inconsistencias. Hay ciertos casos típicos en los que, tanto ARCA como el banco, pueden solicitarte documentación adicional que justifique el origen de los fondos: Si necesitás respaldar un depósito en dólares, podés presentar: El proceso en sí es simple, pero conviene hacerlo correctamente: Tener dólares y depositarlos en el banco no es ilegal. La Ley Penal Cambiaria no prohíbe el ahorro en moneda extranjera, sino ciertas conductas específicas, como: Las penalidades suelen contemplar multas económicas y, cuando hay reincidencia o la infracción es más grave, pueden aplicarse sanciones más duras según lo establecido por la normativa.