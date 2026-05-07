Banco Comafi renovó su directorio y línea ejecutiva a partir de mayo. Así, Gonzalo Gutiérrez asume el rol de CEO en reemplazo de Francisco Cerviño, quien lo ocupó durante los últimos 14 años. Alejandro Haro, continuará como CEO de Comafi Bursátil, liderando, como en los últimos años, los negocios vinculados al mercado de capitales. En tanto que el nuevo directorio quedó constituido por Guillermo Cerviño, en el rol de presidente, Francisco Cerviño, como vicepresidente, y Maricel Lungarzo, Marcia Ruibal, Eduardo Racedo y Alberto Nougues, son los directores titulares. Según informó la entidad, estos movimientos se realizaron con el objetivo de adaptarse a los cambios que enfrenta el negocio financiero. El nuevo CEO de Comafi se desempeñó durante 8 años como director y CFO de la compañía. Tiene una maestría en Dirección Estratégica y Tecnológica del ITBA. Banco Comafi es un banco comercial de capitales privados argentinos. Cuenta con 65 sucursales distribuidas en territorio porteño, Gran Buenos Aires y ciudades del interior. Opera en todos los sectores: individuos, microemprendimientos, pequeñas y medianas empresas, corporativo, comercio exterior, inversión, trading, banca privada y negocios fiduciarios.