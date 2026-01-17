Un gobierno provincial resolvió suspender las designaciones de personal en planta permanente de toda la administración pública provincial hasta el 31 de diciembre de 2026.

Se trata de Misiones, cuya administración oficializó la medida a través del decreto 75 firmado el 12 de enero por el gobernador Hugo Passalacqua.

La misma, señalaron, responde a una complicada situación financiera que durante diciembre obligó a postergar el pago del medio aguinaldo para el funcionariado de la administración central, el Poder Judicial y el Legislativo.

Tal como lo hemos hecho en años anteriores, a partir de la fecha extendemos hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de designaciones de personal en planta permanente, con excepciones para áreas críticas como educación, salud y seguridad.



El congelamiento alcanza no solo a la administración central sino también a organismos descentralizados y autárquicos, entes constitucionales, empresas del Estado y sociedades de derecho privado donde la provincia tenga participación mayoritaria.

Sin embargo, quedan exceptuadas de la restricción las áreas consideradas críticas: educación, salud y seguridad, donde podrán realizarse incorporaciones necesarias para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.

Los fundamentos del decreto señalan que las circunstancias que motivaron medidas similares en 2023 y 2025 “perduran en la actualidad”. En este sentido, el Ejecutivo provincial consideró oportuno mantener la suspensión de nuevos nombramientos como herramienta para contener el crecimiento del gasto público en un escenario marcado por la caída de recursos.

Todos los trámites de designaciones en curso serán devueltos a las jurisdicciones de origen.

Además, los cargos vacantes serán puestos de inmediato a disposición del Poder Ejecutivo para utilizarlos según los lineamientos que se determinen en el futuro para la gestión del capital humano. La Dirección General de Coordinación del Sector Público, a través del Sistema Integrado de Administración de Personal, será la encargada de verificar el cumplimiento de la normativa.

El decreto contempla una salvedad: el gobernador podrá exceptuar expresamente en casos específicos a agentes de otras jurisdicciones que no sean servicios esenciales, lo que deja margen para situaciones particulares que requieran flexibilidad.

La medida se inscribe en un conjunto más amplio de decisiones fiscales adoptadas por el gobierno misionero para atravesar la coyuntura económica. En diciembre, se lanzó una moratoria sobre el pago del impuesto automotor después de que en 2025 se acumulara un incumplimiento del 40%, una situación que afectó seriamente al Tesoro provincial y a los municipios por tratarse de un gravamen coparticipable.

La provincia también prorrogó hasta marzo los programas Ahora, que permiten descuentos en el pago de servicios y bienes con fondos públicos. Estos planes habían generado dudas sobre su continuidad debido a las restricciones presupuestarias, pero el gobierno decidió mantenerlos como herramienta de estímulo al consumo y protección del empleo local.