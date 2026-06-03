La provincia de Misiones anunció una medida en favor de los contribuyentes: algunas operaciones en billeteras virtuales quedarán exentas de retenciones del impuesto a los Ingresos Brutos.

El gobernador Hugo Passalacqua aclaró que la medida tendrá un tope de $ 2.184.404 por mes y regirá a partir del 1° de agosto.

“Instruí al ministro de Hacienda para que, a partir del 1° de agosto, las transferencias recibidas en cuentas virtuales queden exentas de retenciones de Ingresos Brutos, con un tope mensual de hasta $ 2.184.404″, explicó en su cuenta de X.

El gobierno provincial instruyó a Hacienda, a través del Decreto 936, publicado en el Boletín Oficial de la provincia, a gestionar la medida correspondiente. Aún está pendiente la publicación de la resolución, pieza clave para que se ponga en marcha el beneficio.

La instrucción señala que se excluirá del Régimen de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA), administrado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB), “a todos aquellos sujetos cuyas acreditaciones mensuales totales en billeteras virtuales y/o Proveedores de Servicios de Pago (PSP) no superen los presupuestos que dicha autoridad determine”.

¡BILLETERAS VIRTUALES LIBRES DE RETENCIONES PARA LOS MISIONEROS! 📱💥



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​Por eso, instruí al ministro de Hacienda para que, a… pic.twitter.com/5yHE0hx9C7 — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) June 1, 2026

De esta manera, Misiones busca distinguir a los sujetos con actividad económica recurrente de aquellos cuyos movimientos de fondos no reflejan una capacidad contributiva que amerite la retención anticipada del tributo.

Podrán acceder al beneficio los trabajadores independientes, pequeños comercios, emprendedores, monotributistas y usuarios particulares que cobran mediante billeteras virtuales y cuyos movimientos mensuales no superan el límite de $ 2.184.404 mensuales.

En definitiva, el eje de la medida radica en un problema recurrente: los mecanismos de recaudación anticipada que generan saldos a favor asfixiantes e irrecuperables. “Los mismos afectan la liquidez de los pequeños contribuyentes, emprendedores y usuarios particulares que utilizan estos medios de pago”, reconoció Misiones.

Según Daniel Ricardo García, abogado radicado en la provincia y socio de LexTax Advisory, la medida puede interpretarse como un paso en la dirección correcta hacia la “liberalización de la economía digital”. Sin embargo, no resuelve el problema de los regímenes de recaudación anticipada.

“El principal beneficio es financiero. Las retenciones implican una detracción inmediata de fondos que muchas veces genera saldos a favor difíciles de recuperar. Al eliminarse para los usuarios de menor escala, mejora la liquidez y el capital de trabajo disponible en forma inmediata ”, aseguró.

La decisión no elimina el mecanismo, sino que habilita una exclusión para determinados contribuyentes. Por lo tanto, quienes superen ese umbral continuarán alcanzados por el régimen y, tal como remarcó García, siguen existiendo otros mecanismos de recaudación anticipada: las retenciones bancarias, los agentes de retención y percepción y otros regímenes provinciales.