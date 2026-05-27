En un evento cargado de expectativa y emoción en Buenos Aires, Tamara Rogouski cumplió un sueño al conseguir la corona nacional y convertirse en la mujer que llevará la bandera argentina a la próxima edición internacional de Miss Universo, prevista para realizarse en Puerto Rico.

Detrás de la celebración hubo una historia personal que terminó convirtiéndose en uno de los puntos más fuertes de la competencia. A sus 28 años, la joven nacida en Puerto Iguazú logró destacarse entre decenas de participantes gracias a un perfil que combinó experiencia profesional, disciplina y un fuerte mensaje de superación.

Su consagración también quedó marcada por un dato histórico: La representante de Misiones es la primera madre en obtener el título de Miss Universo Argentina 2026.

Tamara se destacó también por ser la primera madre en ganar el certamen (Fuente: Redes Sociales). Instagram @tamara.rogouski

El camino de Tamara Rogouski hasta la corona

La nueva representante argentina comenzó su carrera como modelo cuando todavía era una adolescente. Desde entonces construyó un recorrido profesional entre Argentina y Paraguay, mientras combinaba distintos desafíos personales y laborales. Además de trabajar en el mundo de la moda, se formó como licenciada en marketing y coach ontológico.

Uno de los aspectos que más repercusión generó tras su coronación fue que se convirtió en la primera madre en ganar el certamen nacional. Tamara es mamá de Sophi y durante toda la competencia habló abiertamente sobre el valor de perseguir metas personales sin abandonar los vínculos familiares. También recibió el reconocimiento a “Mejor Rostro”, uno de los premios especiales de la gala.

El mensaje que emocionó al teatro

Durante la competencia, la representante misionera protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche cuando decidió dirigirse directamente a los jóvenes desde el escenario. “No estoy acá solo por mi sueño, sino también para recordarles que ustedes también pueden cumplir los suyos. No esperen el momento perfecto, empiecen hoy”, expresó frente al público, despertando una inmediata ovación.

Durante su discurso, la ganadora invitó a los demás a perseguir sus sueños (Fuente: Redes Sociales). Instagram @tamara.rogouski

Tras la coronación, Tamara volvió a mostrarse profundamente conmovida y agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso. “Estoy con todas las emociones a flor de piel. Casi que no tengo palabras... Para mí esto es un orgullo inmenso”, afirmó.

Su consagración también significó el regreso de la corona a Misiones después de casi siete décadas y la transformó en una de las grandes historias de superación y perseverancia del certamen.