La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará en mayo con el pago de la Tarjeta Alimentar, un beneficio clave para acompañar a familias con hijos. Aunque se confirmó un aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), no habrá cambios adicionales en los montos de este refuerzo económico. De esta manera, algunos grupos podrán acceder a una suma de $ 108.062, dependiendo de la cantidad de hijos a cargo. El pago se mantiene automático y no requiere inscripción previa. El monto más alto de la Tarjeta Alimentar está destinado a familias con tres hijos o más que perciben la AUH u otras prestaciones sociales. En estos casos, el refuerzo alcanza los $ 108.062 mensuales. Este beneficio forma parte de una política alimentaria que busca garantizar el acceso a productos básicos. Se acredita de forma directa en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal. Además, no es necesario realizar ningún trámite adicional para recibirlo, ya que ANSES cruza datos automáticamente y asigna el pago a quienes cumplen con los requisitos vigentes. En caso de que no haya actualizaciones, los valores continuarán siendo los mismos que en los últimos meses. Estos montos varían según la cantidad de hijos por familia. Estos importes se depositan junto con la AUH o la prestación social correspondiente. El objetivo, por su parte, es reforzar los ingresos destinados a la compra de alimentos esenciales y sostener el consumo básico en los hogares más vulnerables. En el mes de mayo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), se cobrará según la terminación del último número del DNI. En este aspecto, los pagos que emitirá la ANSES se harán bajo el siguiente esquema: