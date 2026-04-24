La ANSES confirmó un nuevo aumento para el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que alcanzará los $ 53.290 en mayo de 2026. Este bono extra que emite la Administración Nacional de la Seguridad Social está dirigido a un grupo específico de beneficiarios y se suma a otras prestaciones sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), en el marco de las actualizaciones por movilidad. El Complemento Leche está destinado a familias que cobran la AUH con hijos de hasta 3 años y a titulares de la Asignación por Embarazo. Por su parte, este refuerzo tiene como objetivo garantizar la alimentación durante las primeras etapas de vida. Este beneficio forma parte del Plan de los Mil Días, creado por la Ley 27.611, con el objetivo de acompañar a madres y niños en situación de vulnerabilidad. Una de las ventajas principales es que no requiere inscripción ya que la ANSES otorga el beneficio de manera automática mediante el cruce de datos con el Ministerio de Capital Humano, de modo tal que quienes cumplen los requisitos lo reciben sin necesidad de realizar trámites. El Complemento Leche se actualiza en base a la misma fórmula de movilidad que la AUH, tomando como referencia la inflación medida por el INDEC. Por su parte, en el mes de mayo, el incremento será del 3,38%. En mayo de 2026, la AUH también tendrá un aumento y pasará a ser de $ 141.286. Sin embargo, no todos los beneficiarios cobran el total, ya que existe una retención del 20% en caso de no cumplir con los controles de salud y vacunación. Cuando se aplica esta retención, los montos quedan de la siguiente manera: En este escenario, el ingreso total asciende a $ 218.568,80. En cambio, quienes tienen los controles sanitarios al día pueden cobrar el 100% del beneficio. En esos casos, los valores son los siguientes: