Tras la aprobación de una reforma interna en una de las provincias más de argentinos, un grupo de jubilados y pensionados tendrán un nuevo beneficio en los haberes debido al gravamen conocido como Aporte Solidario. Además, aunque no habrá bono en abril, también se hará efectivo un nuevo aumento. Esta medida afectará a los adultos mayores y futuros aportantes de la Provincia de Santa Fe. La disposición tiene el fin de sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores y beneficiarios la caja de Jubilaciones de esa jurisdicción. Inicialmente, el descuento impactaba en los adultos mayores de los santafesinos que tengan más de tres jubilaciones mínimas. Es decir, quienes perciban un haber superior a $ 1.125.000 por mes. Sin embargo, luego el aporte solidario se volvió relativo a los haberes percibidos y empezó a impactar en todos los prestatarios. De esta manera, todos los gravámenes pasaron a estar vinculados al valor de las jubilaciones. A partir de la pérdida del poder adquisitivo. El gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, decidió no prorrogar el aporte solidario extraordinario que se descontaba a los jubilados provinciales. Esta medida, implementada inicialmente en el marco de la Ley de Emergencia Previsional N° 14.283 de 2024, dejará de aplicarse oficialmente el 12 de septiembre de 2026. El aporte solidario es un mecanismo establecido por la reforma previsional santafesina que consiste en un descuento porcentual sobre los haberes de los jubilados. La medida tiene el objetivo de fortalecer la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Este descuento se aplicará de manera progresiva. Es decir, los jubilados con mayores ingresos serán los más afectados. El monto del descuento dependerá del haber jubilatorio. Cuanto mayor sea el haber, mayor será el porcentaje a descontar." Los beneficiarios y beneficiarias de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe actuales o que se incorporen en el futuro, deben realizar un aporte sobre el total del beneficio que perciben", señala la normativa oficial. La reforma jubilatoria de Santa Fe a estableció los descuentos de la siguiente manera: Primer tramo: para aquellos que perciban entre tres y cinco jubilaciones mínimas, el descuento será del 2%.Segundo tramo: los adultos mayores que perciban entre cinco y ocho jubilaciones mínimas, el descuento será del 3%.Tercer tramo: para quienes perciban entre ocho y once jubilaciones mínimas, el descuento será del 4%.Cuarto tramo: además, las personas que perciban entre once y catorce jubilaciones mínimas, el descuento será del 5%.Quinto tramo: los adultos mayores que perciban más de catorce jubilaciones mínimas, el descuento será del 6%. Según declaraciones oficiales de la Secretaría de Seguridad Social, la reforma permitió reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones a la mitad, logrando un ordenamiento financiero que hace posible prescindir del aporte. La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Santa Fe activará el esquema de pagos para todos los jubilados y pensionados provinciales durante los primeros días del mes. Idealmente debería afrontar los vencimientos y asimismo acumular reservas. Para ello debería cerrase un poco el canal de ventas a minoristas (u$s 24mil mill al año) temporalmente, hasta acumular una m El Gobierno santafesino informó que la fecha de inicio fue el miércoles 1 de abril. Por eso, como los pagos de marzo se iniciaron el lunes 2, hubo un adelanto de un día. Los jubilados verán una mínima superior a los $ 500.000 en enero. Según el informe provincial, el haber más bajo ya supera los $ 575.386 desde el tercer mes del 2025. Además, como en Santa Fe, las jubilaciones aumentan mensualmente, en marzo habrá una suba del 2,1% que se suma a las de meses anteriores y tambien se conocieron los posteriores: Este ajuste también afecta a todos aquellos que deben pagar el aporte solidario, una reducción para quienes cobran el equivalente a tres jubilaciones mínimas.