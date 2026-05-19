El oficialismo logró una prórroga en las negociaciones con los fondos Bainbridge y Attestor: el plazo para cerrar el acuerdo de deuda soberana se extendió hasta el 30 de junio, según confirmaron desde el Ejecutivo tras obtener el aval por escrito (por un procedimiento abreviado por mail) de ambas partes y se logró firmar dictamen para poder avanzar hacia la votación en el recinto.

La extensión despeja el cronograma y abre la posibilidad de que el Senado vote el proyecto el jueves de la semana que viene para luego remitirlo a Diputados.

El avance se informó durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, convocada para rediscutir el dictamen luego del traspié de la semana pasada, cuando la iniciativa volvió a comisión sin votarse por la aparición de una adenda del Ministerio de Economía que los bloques aliados no habían recibido con anticipación.

En la reunión de hoy quedó claro que la adenda es exclusivamente parte del acuerdo con Attestor y no afecta el entendimiento con Bainbridge.

El Procurador del Tesoro Sebastián Amerio explicó ante los senadores que la modificación consistió en actualizar el listado de bonos incluido en el Anexo A del acuerdo: se eliminaron títulos que no están en poder del fondo y se incorporó un nuevo bono que sí integra su cartera. El fondo informó el cambio apenas unos días antes de la sesión fallida del jueves pasado.

“La adenda actualizó el listado de bonos para reflejar la situación de tenencia real de los deudores”, precisó Amerio, quien aclaró que el ajuste no modifica en ningún aspecto el monto del acuerdo. Argentina seguirá pagando 104 millones de dólares a Attestor y 67 millones a Bainbridge, para un total de 171 millones, con una quita superior al 30% sobre los montos reclamados originalmente.

También participaron de la reunión de comisión José Ignacio García Hamilton, Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación y el subprocurador del Tesoro Juan Ignacio Stampalija.

"Era muy importante para nosotros cerrar estos dos casos, Bainbrigde y Attestor. No solo por los montos, sino también por estadio jurídico en el cual se encontraba y en el juzgado en el cual se encontraban", señala García Hamilton — Senado Argentina (@SenadoArgentina) May 19, 2026

Ante la pregunta de si los bonos excluidos del Anexo A podrían generar reclamos futuros contra el país, el funcionario fue contundente: no. “ Esos bonos fueron desestimados con efecto de cosa juzgada. No pueden volver a ser reclamados ”, afirmó. Respecto de la responsabilidad por haberlos incluido inicialmente, Amerio aclaró que la Argentina no tuvo posibilidad de verificar la titularidad de los activos, dado que los bonos soberanos son transferibles entre tenedores secundarios en el mercado.Fue un error material atribuible al propio fondo.

La jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, valoró el procedimiento seguido hoy como un ejemplo de institucionalidad. “ El hecho de haber planteado esta reunión para perfeccionar un dictamen nos da al Senado la seriedad necesaria, y al país la seguridad jurídica para que el debate que demos en el recinto sea ordenado ”, sostuvo. Bullrich había sido una de las voces más críticas ante la aparición de la adenda sin previo aviso durante la sesión del jueves, y esta semana reclamó que el acuerdo se vote con tiempo suficiente para que también lo trate Diputados.

Fuente: Prensa Senado

Con la extensión del plazo confirmada y las dudas sobre la adenda despejadas en comisión, el oficialismo afirma que los votos para aprobar el proyecto siguen en pie. El objetivo ahora es sesionar el próximo jueves en el Senado y remitir el texto a la Cámara baja con margen suficiente antes del 30 de junio. El acuerdo, que pondría fin a litigios originados en el default de 2001, está más cerca de convertirse en ley.