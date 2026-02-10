La jubilación mínima tendrá una nueva suba en marzo de 2026, a partir de la actualización mensual por inflación que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El ajuste estará en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026 y alcanzará a todas las prestaciones previsionales y sociales del organismo. Según las principales consultoras, el IPC del primer mes del año se ubicará en torno al 2,5%. De ser así, se aplicará este incremento a los haberes de marzo. Con esta actualización, la jubilación mínima pasaría a ser de $ 368.199. Y si el Gobierno confirma la continuidad del bono extraordinario de $ 70.000, el haber mínimo ascenderá a $ 438.199 en marzo de 2026. Este adicional tiene impacto directo en los ingresos de jubilados y pensionados que perciben los montos más bajos. El aumento de febrero fue de 2,84%, en línea con la inflación de diciembre, y se extiende a todo el universo de prestaciones previsionales. Los valores actualizados para febrero de 2026 son los siguientes: