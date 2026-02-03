En esta noticia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de febrero con modificaciones clave. De esta manera, un grupo jubilados y pensionaos percibirá sus haberes con unos días de retraso a raíz de que durante dos días los bancos no trabajarán y no realizarán las liquidaciones correspondientes.

Te puede interesar

Cambia el calendario de pagos de ANSES de febrero: cuándo cobran jubilados, pensionados, PNC, AUH y SUAF

Te puede interesar

Cambia el Certificado Único de Discapacidad: cuándo hay que renovarlo ahora y qué requisitos se deben cumplir

Por qué se atrasó el calendario de pagos de este mes

Durante el corriente mes el organismo previsional se vio obligado a modificar el esquema de liquidaciones a raíz de los dos feriados por Carnaval. El lunes 16 y martes 17 los bancos no trabajarán, por lo que las liquidaciones se realizarán el miércoles 18.

Jubilados reciben la mejor noticia: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar (foto: archivo).
Jubilados reciben la mejor noticia: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar (foto: archivo).

Cuánto cobran los jubilados en febrero

En febrero ANSES aplicará un aumento de 2,85% en los haberes de los adultos mayores sumado al bono de $ 70.000. De esta manera, los montos quedaron de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $ 429.254,42 ($ 359.254,35 + bono de $ 70.000)
  • PUAM: $ 357.403,47 ($ 287.403,47 + bono de $ 70.000)
  • Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $ 321.478,04 ($ 251.478,04 + bono de $ 70.000)
  • PNC para madres de siete hijos: $ 429.254,35 ($ 359.254,35 + bono de $ 70.000)
  • Jubilación máxima: $ 2.417.441
Aumentos de ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en febrero de 2026 con el bono. Foto: Shutterstock
Aumentos de ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en febrero de 2026 con el bono. Foto: Shutterstock

Mi ANSES: calendario de pagos para jubilados y pensionados

El organismo indicó las fechas de pago del corriente mes:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 9 de febrero
  • DNI terminado en 1: 10 de febrero
  • DNI terminado en 2: 11 de febrero
  • DNI terminado en 3: 12 de febrero
  • DNI terminado en 4: 13 de febrero
  • DNI terminado en 5: 18 de febrero
  • DNI terminado en 6: 19 de febrero
  • DNI terminado en 7: 19 de febrero
  • DNI terminado en 8: 20 de febrero
  • DNI terminado en 9: 20 de febrero

Te puede interesar

Se aproxima un diluvio histórico en gran parte del país con tormentas eléctricas y ráfagas de viento: las zonas en alerta

Te puede interesar

Rociar vinagre debajo de la cama: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 2 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 3 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 4 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 5 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 6 de febrero