La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de febrero con modificaciones clave. De esta manera, un grupo jubilados y pensionaos percibirá sus haberes con unos días de retraso a raíz de que durante dos días los bancos no trabajarán y no realizarán las liquidaciones correspondientes.
Por qué se atrasó el calendario de pagos de este mes
Durante el corriente mes el organismo previsional se vio obligado a modificar el esquema de liquidaciones a raíz de los dos feriados por Carnaval. El lunes 16 y martes 17 los bancos no trabajarán, por lo que las liquidaciones se realizarán el miércoles 18.
Cuánto cobran los jubilados en febrero
En febrero ANSES aplicará un aumento de 2,85% en los haberes de los adultos mayores sumado al bono de $ 70.000. De esta manera, los montos quedaron de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $ 429.254,42 ($ 359.254,35 + bono de $ 70.000)
- PUAM: $ 357.403,47 ($ 287.403,47 + bono de $ 70.000)
- Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $ 321.478,04 ($ 251.478,04 + bono de $ 70.000)
- PNC para madres de siete hijos: $ 429.254,35 ($ 359.254,35 + bono de $ 70.000)
- Jubilación máxima: $ 2.417.441
Mi ANSES: calendario de pagos para jubilados y pensionados
El organismo indicó las fechas de pago del corriente mes:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 9 de febrero
- DNI terminado en 1: 10 de febrero
- DNI terminado en 2: 11 de febrero
- DNI terminado en 3: 12 de febrero
- DNI terminado en 4: 13 de febrero
- DNI terminado en 5: 18 de febrero
- DNI terminado en 6: 19 de febrero
- DNI terminado en 7: 19 de febrero
- DNI terminado en 8: 20 de febrero
- DNI terminado en 9: 20 de febrero
Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 2 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 3 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 4 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 5 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 6 de febrero