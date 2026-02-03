La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de febrero con modificaciones clave. De esta manera, un grupo jubilados y pensionaos percibirá sus haberes con unos días de retraso a raíz de que durante dos días los bancos no trabajarán y no realizarán las liquidaciones correspondientes.

Por qué se atrasó el calendario de pagos de este mes

Durante el corriente mes el organismo previsional se vio obligado a modificar el esquema de liquidaciones a raíz de los dos feriados por Carnaval. El lunes 16 y martes 17 los bancos no trabajarán, por lo que las liquidaciones se realizarán el miércoles 18.

Jubilados reciben la mejor noticia: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar (foto: archivo).

Cuánto cobran los jubilados en febrero

En febrero ANSES aplicará un aumento de 2,85% en los haberes de los adultos mayores sumado al bono de $ 70.000. De esta manera, los montos quedaron de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $ 429.254,42 ($ 359.254,35 + bono de $ 70.000)

PUAM : $ 357.403,47 ($ 287.403,47 + bono de $ 70.000)

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez : $ 321.478,04 ($ 251.478,04 + bono de $ 70.000)

PNC para madres de siete hijos : $ 429.254,35 ($ 359.254,35 + bono de $ 70.000)

Jubilación máxima: $ 2.417.441

Aumentos de ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en febrero de 2026 con el bono. Foto: Shutterstock

Mi ANSES: calendario de pagos para jubilados y pensionados

El organismo indicó las fechas de pago del corriente mes:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de febrero

DNI terminado en 1: 10 de febrero

DNI terminado en 2: 11 de febrero

DNI terminado en 3: 12 de febrero

DNI terminado en 4: 13 de febrero

DNI terminado en 5: 18 de febrero

DNI terminado en 6: 19 de febrero

DNI terminado en 7: 19 de febrero

DNI terminado en 8: 20 de febrero

DNI terminado en 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)