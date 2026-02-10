La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmará este martes el nuevo incremento que regirá para los haberes jubilatorios y demás prestaciones sociales. El ajuste estará indexado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero 2026, de acuerdo a la vigente Ley de Movilidad, y se aplicará en todas las categorías. En este marco, se incrementará los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y demás asignaciones familiares de ANSES. Según las principales consultoras, el IPC del primer mes del año se ubicará en torno al 2,5%. De ser así, se aplicará este incremento a los haberes de marzo. Los montos aproximados a cobrar serían de: De acuerdo al organismo previsional, la AUH está dirigida a estos grupos de personas: