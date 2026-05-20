En esta noticia ¿Qué significa soñar con muerto?

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 19 de mayo de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este martes, 19 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6047 - Muerto

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 19 de mayo

1° 6047 11° 0196 2° 1382 12° 0301 3° 3028 13° 6536 4° 8163 14° 4263 5° 8548 15° 0005 6° 1322 16° 0598 7° 2771 17° 6607 8° 6115 18° 3671 9° 8785 19° 2430 10° 7431 20° 7187

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto no siempre es negativo; suele reflejar cierre de ciclos o la necesidad de soltar el pasado.

También puede ser tu mente procesando emociones: recordar valores, revisar decisiones o sanar asuntos pendientes.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.