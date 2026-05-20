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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 19 de mayo de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este martes, 19 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6047 - Muerto

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 19 de mayo

 1°6047 11°0196
 1382  12°0301
 3°3028 13°6536 
 8163  14°4263 
 8548  15°0005 
 6°1322  16°0598
 2771  17°6607 
 6115  18°3671 
 8785  19°2430 
 10°7431 20°7187 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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