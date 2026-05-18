El esquema de los “tres colaboradores” fue -durante los distintos intentos modernizadores del mundo laboral que impulsó Javier Milei- uno de los más publicitados y celebrados por el oficialismo, ya que proponía la flexibilidad que necesitaban microempleadores para llevar adelante sus emprendimientos sin cargas excesivas y sin que se configurara una relación de dependencia. “El objetivo es exteriorizar los vínculos entre un trabajador independiente con hasta tres colaboradores independientes”, dice la publicación oficial sobre el plan. En ese sentido, y aunque el dato pasó desapercibido entre el fárrago de números y declaraciones, en la última presentación de informe ante el Congreso, Manuel Adorni dio el detalle numérico que pinta la efectividad de la política: fueron 14.290 emprendimientos inscriptos y 20.417 colaboradores registrados. Aunque el Gobierno presentó el PADIC como una de las herramientas centrales de la modernización laboral, los números muestran por ahora una adopción más acotada y concentrada en actividades de pequeña escala. El informe del jefe de Gabinete entrega un dato adicional, aquel que grafica qué tipo de emprendimientos son los que más usaron el mecanismo. Confirmando la histórica tendencia de empleos flexibles, esos fueron justamente los sectores donde más creció el esquema. Lidera el rubro “Comercio”, que concentra más de un cuarto de los inscriptos, con 5.167 altas, impulsadas por ecommerce, ventas, pequeños negocios y logística chica. Luego siguen las categorías “Servicios personales”, con 1.831 registros, y “Gastronomía”, con 1.382. El segmento “Profesionales/técnicos” concentra 1.100 y la “Industria” suma 965. El trámite para ingresar al PADIC —el Padrón de Trabajadores Independientes con Colaboradores— se realiza de manera digital desde la web de ARCA. El proceso comienza cuando el titular ingresa al servicio “PADIC” y selecciona la opción “Agregar Emprendimientos”. En esta etapa debe suministrar información detallada sobre la actividad productiva y los datos de los colaboradores. Una vez cargada la solicitud, el sistema genera automáticamente un “Código PADIC” que identifica el proyecto de manera única. Un aspecto innovador del mecanismo es el sistema de validación del colaborador. Al ser dado de alta por el titular, el colaborador recibe una notificación en su Domicilio Fiscal Electrónico. A partir de ese momento dispone de un plazo de 72 horas para ingresar al sistema y “Aceptar o Rechazar” su participación. Si no se produce la aceptación dentro de ese tiempo, el sistema procede a la baja automática del colaborador del emprendimiento, evitando así registraciones inconsultas que podrían ser utilizadas para simular vínculos inexistentes. La rescisión del vínculo también fue simplificada. Cualquiera de las partes puede finalizar la colaboración en cualquier momento informándolo a través del sistema. El titular lo hace seleccionando la opción “Modificar” en los datos del colaborador, mientras que el colaborador independiente puede optar directamente por la función “Rescindir”. Para adherirse, el trabajador independiente debe: Una vez dentro del sistema, el usuario debe: El esquema fue una de las apuestas más visibles de la reforma laboral impulsada por Federico Sturzenegger. Cuando se reglamentó el PADIC, el ministro de Desregulación sostuvo que Javier Milei les había pedido avanzar en “una reforma laboral donde ganen los empresarios y los trabajadores”, al tiempo que definió el nuevo sistema como parte de una “modernización histórica de las leyes laborales”. El régimen fue pensado especialmente para microemprendimientos y trabajadores independientes que históricamente funcionaban en la informalidad o bajo esquemas difíciles de encuadrar dentro de la legislación laboral tradicional. Sin embargo, los números muestran que, al menos por ahora, el impacto todavía luce acotado frente al tamaño total del mercado laboral argentino. La economía mantiene niveles elevados de informalidad y distintas estimaciones privadas indican que en microempresas la no registración laboral supera ampliamente el 70%. En paralelo, el esquema también sigue generando debate dentro del mundo laboral. Mientras el Gobierno sostiene que el PADIC ayuda a formalizar pequeños emprendimientos y reducir costos de contratación, sectores sindicales y especialistas en derecho del trabajo advierten sobre el riesgo de que algunas empresas intenten utilizar el mecanismo para encubrir relaciones de dependencia tradicionales bajo formatos más flexibles.