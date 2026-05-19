Boldt, uno de los principales operadores de casinos y tragamonedas de la provincia de Buenos Aires y dueño de la plataforma de apuestas online bplay, renovó por 20 años la concesión para operar tres casinos bonaerenses.

La sociedad en manos de Antonio Tabanelli (hijo) se impuso en la licitación frente a Casino Victoria, del empresario Daniel Mautone, y se quedó con la operación de los casinos Hermitage de Mar del Plata, Tandil y Miramar. Según la resolución publicada en el boletín oficial de la Provincia de Buenos Aires, la empresa percibirá por la explotación de las máquinas tragamonedas, una rentabilidad mensual de 58%, 59% y 59,8% respectivamente .

Hoy Boldt agrupa su operación de casinos y tragamonedas, desarrollos inmobiliarios (construcción de hoteles y casas de juego) y la impresión de documentos gráficos sobre identificación de personas o bienes. Opera casinos en Tigre (Trilenium), Mar del Plata (Casino del Mar, del Hotel Hermitage), Tandil, Miramar, Santa Fe y Melincué. También tiene presencia en Chile, Uruguay y Paraguay, a través de sus subsidiarias.

En el último tiempo, la gran apuesta del grupo fue bplay. De hecho, el ebit de bplay Argentina durante el ejercicio 2025 (acumulados al 31 de octubre), alcanzó u$s 20,4 millones, superando el objetivo de la empresa en un 206% (u$s 10,1 millones).

“Durante el ejercicio 2025, bplay consolidó su liderazgo, alcanzando un crecimiento sostenido en todas las métricas clave de rentabilidad, expansión territorial y posicionamiento competitivo. El desempeño estuvo impulsado por un mayor volumen de jugadores, incremento de la apuesta promedio, diversificación del mix de producto —casino y apuestas deportivas— y una mayor eficiencia en adquisición y marketing", sostuvo en el balance.

En este segmento, la empresa proyecta seguir ganando participación de mercado, principalmente traccionado por sus licencias vigentes para operar en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza y Jujuy , así como asociaciones clave como la que mantiene con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Sin embargo, el buen desempeño del negocio online no se reflejó en el resultado consolidado del grupo: la compañía cerró el ejercicio con pérdidas por $ 6626,4 millones, debido a la volatilidad monetaria, según explicó la propia empresa en sus estados contables.

Boldt tiene más de 90 años en el mercado local. La empresa, de 1933, nació como un negocio gráfico dedicado a la impresión de documentos de seguridad para bancos y organismos públicos . Desde ahí, la compañía ingresó a la industria del juego como proveedora gráfica de billetes de lotería en los ‘80, y paulatinamente, al negocio de los casinos.

En 2014, Antonio Tabanelli (padre), quien presidía la empresa en ese entonces, denunció al exvicepresidente Amado Boudou en el marco del caso Ciccone cuando se desempeñaba como Ministro de Economía. En 2011, Boudou le había arrebatado a Tabanelli el control de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica, empresa a la que la Justicia había decretado su quiebra por una deuda de $ 239 millones.

El propio Tabanelli inició una demanda por daños y perjuicios contra el exvicepresidente por haberlo calificado públicamente de “mafioso” en el marco de esa disputa, y en marzo de 2021 la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia que lo obligó a indemnizarlo con $ 500.000 más intereses.