El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer a las 16 hs la inflación de enero de 2026, que fue del 2,9%. El dato no solo quedó por encima de lo previsto por los analistas, sino que además marcó una nueva aceleración respecto de diciembre, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado un 2,8%. Se trata del quinto mes consecutivo con subas, una señal que vuelve a encender alertas sobre el ritmo del proceso de desinflación, uno de los principales objetivos del oficialismo. Según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, las consultoras y entidades financieras proyectaban una inflación del 2,4% para enero. El resultado final, casi medio punto por encima, tomó por sorpresa a los operadores y refuerza las dudas sobre la estabilidad del sendero descendente de los precios. La inflación de enero marcó el quinto aumento consecutivo y se convirtió en el registro más elevado desde marzo de 2025, cuando el IPC trepó al 3,7%.Además, la tendencia muestra que en los últimos ocho meses, siete cerraron con incrementos. El número también quedó por encima del 2,8% de diciembre, mientras que el 2025 terminó en 31,5%, el cierre anual más bajo desde 2017. El informe del Indec mostró que varias categorías subieron por encima del promedio general. Entre ellas se destacan: Los productos esenciales volvieron a liderar las subas y presionaron con fuerza sobre los hogares de ingresos medios y bajos. Con el índice de inflación de enero ya confirmada, la ANSES aplicará desde marzo un aumento del 2,9% en las asignaciones familiares. Así, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará de $ 122.467 a $ 126.019, mientras que la AUH por hijo con discapacidad, que actualmente se ubica en $ 408.824, se elevará a $ 420.680. En cuanto al sistema SUAF, la Asignación Familiar por Hijo correspondiente al primer rango de ingresos pasará de $ 64.554 a $ 66.426. Todos los valores informados corresponden a los montos brutos, antes de las retenciones que se aplican en algunos casos.