El inicio de mayo no llegará como muchos lo imaginaban. Mientras millones se preparan para el feriado tradicional, una decisión ya confirmada cambia el panorama y extiende el descanso más allá de lo habitual en el calendario escolar. La expectativa crece entre familias y estudiantes, ya que no todos regresarán a clases en la misma fecha. Lo que parecía un simple puente por el Día del Trabajo termina convirtiéndose en un periodo mucho más largo en una parte del país. Aunque las vacaciones de verano todavía están lejos, el calendario educativo suma pausas estratégicas que generan semanas con muy poca actividad en las aulas. Sin embargo, el verdadero alcance de este descanso recién se entiende al analizar los detalles oficiales. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el viernes 1 de mayo de 2026 no habrá clases por el Día del Trabajo, generando un puente largo en todo México. En condiciones normales, los estudiantes retomarían actividades el lunes 4 de mayo. Pero el calendario escolar SEP incluye otra fecha clave: el martes 5 de mayo, cuando también se suspenden clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla. Esto provoca una semana con asistencia mínima en muchas escuelas. En la práctica, algunos alumnos solo tendrán un día de clases en toda esa semana, lo que refuerza la percepción de un descanso extendido más allá del feriado tradicional. El caso más particular se da en Aguascalientes, donde las autoridades educativas ajustaron el calendario escolar por la Feria Nacional de San Marcos. Allí, las clases no se reanudarán el lunes 4 de mayo. Esto implica que el descanso se prolonga hasta el martes 5 de mayo, generando un fin de semana largo de cinco días consecutivos sin actividad escolar. Además, el receso no comienza en mayo. Desde el 20 de abril, los estudiantes ya estaban sin clases, y al sumar los fines de semana, acumulan hasta 17 días consecutivos fuera de las aulas. Según las autoridades, este ajuste busca facilitar la participación en una de las celebraciones más importantes del estado sin afectar el cumplimiento del ciclo escolar. Mayo se posiciona como uno de los meses con más pausas en el calendario escolar SEP, especialmente después de Semana Santa. Estas son las fechas más relevantes: Aunque existe un calendario nacional, cada estado puede aplicar ajustes propios. Por eso, las autoridades recomiendan revisar los comunicados locales para confirmar cómo impactan estos cambios en cada región. En este contexto, el mes no solo trae descansos, sino también diferencias importantes según la entidad, lo que puede generar confusión si no se consulta la información oficial actualizada.