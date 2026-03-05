Después de la aprobación del Congreso al proyecto de Javier Milei sobre la nueva Ley de Reforma Laboral, se convocó a un paro nacional docente que tendrá lugar en marzo. Se trata de una reacción en rechazo a la falta de paritarias y ante el rechazo del proyecto oficial que propone cambios a la Ley de Financiamiento Universitario. Es así que la federación docente (CONADU) resolvió convocar a un paro nacional del 16 al 22 de marzo y declaró el estado de sesión permanente. La medida podría impactar en el comienzo del primer cuatrimestre en distintas casas de estudio del país. Desde la conducción gremial advirtieron que la situación salarial es “crítica” y cuestionaron la propuesta oficial de recomposición, que rondaría el 12%, frente a una pérdida del poder adquisitivo que estiman en torno al 55%. El paro nacional docente se extenderá por una semana y afectará a distintas universidades públicas del país, dejando sin clases a millones de estudiantes. A su vez, se espera una Marcha Federal Universitaria con participación de maestros, estudiantes y organizaciones sociales. La medida es convocada a nivel nacional por las principales federaciones de docentes universitarios: Al ser un paro de federaciones nacionales, el impacto es en todo el territorio argentino donde funcionen universidades nacionales. Las provincias afectadas son las siguientes: Los sindicatos explicaron que convocó a un paro total de actividades por una semana, desde el lunes 16 hasta el sábado 21 de marzo de 2026. La medida de fuerza se ejercerá bajo las siguientes condiciones: Gremios como ADIUC y AGD-UBA señalaron en sus congresos nacionales que, de no haber respuestas, el paro se extenderá por tiempo indeterminado. Otras opciones bajo análisis son parar una semana por mes o realizar paros de duración creciente. Los días 12 y 13 de marzo se realizará el Congreso de CONADU, donde se terminará de definir si la medida del 16 al 21 se mantiene como una semana cerrada o si escala a un paro por tiempo indeterminado.