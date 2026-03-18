El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por la llegada de fuertes tormentas en diferentes puntos del país, las cuales se mantendrán a lo largo de todo el día jueves 19 de marzo. La alerta meteorológica amarilla elevada por el SMN incluye la presencia de lluvias de variada intensidad, precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo, ráfagas de viento de hasta 90 km/h y tormentas eléctricas. En tanto, las provincias afectadas por este tipo de fenómenos climáticos son Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, San Luis, Mendoza y Neuquén. La alerta meteorológica amarilla emitida por el SMN se encuentra vigente para todo el día jueves 19 de marzo con la posibilidad de extenderse hacía el viernes 20. Las zonas que están bajo la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional son: El Servicio Meteorológico Nacional dispone de un sistema de alerta temprana compuesto por los niveles verde, amarillo, naranja y rojo, los cuales se utilizan para prevenir a la población ante la presencia de diferentes fenómenos climáticos. Cada una las alertas meteorológicas del SMN tienen las siguientes características: El Servicio Meteorológico Nacional informó cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires para el fin de semana largo del lunes 23 y martes 24 de marzo, el cual es de carácter nacional.