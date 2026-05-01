El calendario escolar en Colombia tendrá una interrupción clave a mediados de mayo que impactará directamente la asistencia a clases en colegios públicos y privados. Se trata del lunes 18 de mayo, reconocido como festivo nacional, lo que automáticamente suspende la jornada académica en buena parte del país. La suspensión de clases responde al festivo del Día de la Ascensión, una celebración religiosa que en Colombia se traslada al lunes siguiente para promover los tradicionales “puentes festivos”. Al tratarse de un día feriado oficial, las instituciones educativas detienen sus actividades, tal como lo establece el calendario académico definido por las secretarías de educación. Aunque no se trata de una semana completa de descanso, el lunes 18 de mayo se une con el sábado 16 y domingo 17, formando un fin de semana largo para miles de estudiantes. Esto representa una pausa importante dentro del calendario escolar antes de retomar las clases con normalidad durante el resto del mes. Aunque esta festividad religiosa tiene una fecha original distinta, en Colombia se aplica la Ley Emiliani, que permite trasladar ciertos festivos al lunes siguiente para incentivar el turismo y facilitar jornadas de descanso. Por eso, en 2026 el Día de la Ascensión se conmemorará el lunes 18 de mayo. Estos son los días festivos oficiales confirmados para 2026, incluyendo los que se trasladan a lunes: