La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro que interrumpirá la actividad en más de 27 aeropuertos del país a partir del lunes 18 de marzo, en reclamo del pago de aumentos salariales. La protesta incluirá dos franjas horarias diarias de cese de tareas y podría provocar demoras y cancelaciones, especialmente en Ezeiza y Aeroparque. La medida surge de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), quienes advierten que, tras un mes de negociaciones sin avances y con compromisos salariales incumplidos, se agotaron todas las instancias de diálogo. Según el comunicado oficial, la medida se extenderá entre el 18 y el 24 de marzo e incluirá paros programados en dos intervalos: de 9 a 12 y de 17 a 20. Durante esos horarios, no se realizarán tareas habituales en la mayoría de las terminales aéreas del país. ATE aseguró que todas las decisiones fueron adoptadas en asamblea y pidió que las autoridades “realicen las presentaciones y comunicaciones necesarias para minimizar el impacto en los usuarios del sector aéreo”, aunque dijo que cualquier afectación al servicio será responsabilidad del Gobierno nacional. Desde ATE sostienen que el Gobierno incumplió los acuerdos que establecían aumentos en ítems extra paritarios y exigen la apertura de la paritaria sectorial. El gremio denuncia que esta situación deteriora gravemente los ingresos del personal aeronáutico estatal y profundiza un proceso de precarización dentro de la ANAC. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, responsabilizó al Gobierno por “llevar el conflicto al límite” y aseguró que la medida es el resultado de un diálogo estancado. “Hay siete días más para que el Gobierno pueda reflexionar. Será el único y exclusivo responsable por cualquier reprogramación, demora o cancelación de vuelos”, advirtió el dirigente, quien también cuestionó el nivel salarial del sector. En paralelo, ATE señaló que solo se exceptuarán de la protesta áreas críticas como bomberos, Sanidad y controles operativos, garantizando vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales, pero afectando el funcionamiento normal del resto de los servicios aeroportuarios. En simultáneo al plan de lucha, ATE exige el pago inmediato de los aumentos ya acordados y la reapertura de la paritaria específica de ANAC. El sindicato denuncia que los salarios se encuentran rezagados y que el Gobierno “decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC”, lo que generó un escenario que consideran “insostenible”. Entre los reclamos, ATE destaca: