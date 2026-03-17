Los gremios universitarios confirmaron el primer paro nacional del año, que se extenderá por cinco días consecutivos, desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo. La medida impactará en las universidades nacionales de todo el país y dejará sin clases a miles de estudiantes durante toda la semana. Sin embargo, algunos colegios también se adherirán a la medida de fuerza que impactará en distintas provincias y escuelas de todo el país. De esta manera, miles de alumnos de todos los niveles no tendrán clases durante estos días. Los colegios preuniversitarios que dependen de las universidades nacionales se encuentran afectados por el paro nacional docente que se extenderá desde el lunes 16 hasta el sábado 21 de marzo de 2026. Algunas instituciones sin clases o con actividad afectada por la medida son las siguientes: En cuanto a las provincias afectadas, la suspensión de actividades tiene un alcance federal. Las zonas que adhieren son estas: Pese a que la convocatoria es nacional, el nivel de adhesión puede variar según cada colegio y gremio local. Sin embargo, se espera que la mayoría de las unidades académicas preuniversitarias de estas provincias mantengan sus puertas cerradas o sin dictado de materias durante toda la semana. La protesta fue impulsada por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD‑UBA), la Conadu Histórica y la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), en reclamo del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y de una urgente recomposición salarial. En las últimas horas, el Congreso de la CONADU profundizó el conflicto universitario al resolver la implementación de paros progresivos durante todo el semestre, ratificando la medida de fuerza de la semana del 16 de marzo y anunciando nuevas semanas completas de paro. El paro se realizará del lunes 16 al viernes 20 de marzo, abarcando cinco días consecutivos sin clases en todas las universidades nacionales. La medida es convocada a nivel nacional por las principales federaciones de docentes universitarios: Debido a estas adhesiones, además del dictado de clases, también estarán afectados los servicios de los hospitales universitarios, que funcionarán únicamente con guardias mínimas. Los gremios universitarios sostienen que la medida de fuerza responde a dos reclamos principales. Por un lado, exigen el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario vigente, que obliga al Gobierno nacional a convocar a paritarias salariales con actualizaciones basadas en el índice de inflación del Indec y a garantizar la recuperación del salario perdido entre 2024 y 2025, una pérdida que, según los sindicatos, alcanza el 51% a noviembre del año pasado.